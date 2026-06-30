Xbox: Massive Entlassungswelle und Studioschließungen drohen

Microsoft ist mit seinen Xbox Series X|S in der Konsolengeneration eindeutig der Verlierer. Die Sony PlayStation 5 konnte sich um ein Vielfaches besser verkaufen. Dennoch hat Microsoft innerhalb der letzten Jahre massiv Entwicklerstudios zugekauft. Der größte Deal ist wohl die Übernahme von Activision Blizzard gewesen. Aber auch Bethesda bzw. ZeniMax und alle untergeordneten Studios gehören den Redmondern. Doch nach einem Führungswechsel und zunehmenden Druck durch den Microsoft-Chef Satya Nadella soll nun ein radikaler Kahlschlag anstehen.

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Inzwischen sprechen Größen der Spieleindustrie, wie der Schöpfer von „Duke Nukem“, George Brousard, von einer anstehenden, historischen Entlassungswelle. Es sollen nicht nur massiv Arbeitsplätze wegfallen, sondern auch komplette Studios geschlossen werden. In Gefahr sind wohl diverse Entwickler wie Undead Labs („State of Decay“), Ninja Theory („Hellblade“) oder auch Double Fine („Keeper“). Bei den Studios, die verbleiben sollen, stehen dennoch massive Kürzungen an, heißt es.

Die neue Chefin der Xbox-Sparte, Asha Sharma, will also offenbar massiv aufräumen. Einen „Xbox Reset“ hatte die aus dem KI-Bereich stammende Managerin bereits vorab als notwendig bezeichnet. Die ersten Stellenstreichungen sollen bereits ab Anfang Juli 2026 offiziell beginnen. Gut möglich, dass wir in den nächsten Tagen also mehr Details erfahren.

Quelle: George Broussard (X)