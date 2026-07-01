Qi könnte bald doppelt so schnell laden

Das kabellose Laden von Smartphones könnte schon bald einen deutlichen Leistungssprung erleben. Das Wireless Power Consortium (WPC) prüft derzeit eine umfangreiche Erweiterung des Qi-Standards, die die maximale Ladeleistung von aktuell 25 Watt auf bis zu 50 Watt erhöhen würde.

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Der Vorschlag wurde kürzlich während eines Konsortiumstreffens bei Xiaomi vorgestellt. Der Hersteller gehört zu den Pionieren im Bereich des schnellen kabellosen Ladens und bietet bereits seit mehreren Generationen Smartphones mit Wireless-Charging-Leistungen von 50 Watt oder mehr an. Diese Lösungen sind jedoch proprietär.

Laut den von Xiaomi präsentierten Informationen setzt der Vorschlag auf eine Architektur mit vergleichsweise niedriger Spannung. Ziel ist es, trotz der deutlich höheren Ladeleistung die Wärmeentwicklung möglichst gering zu halten.

Genau hier liegt eine der größten technischen Herausforderungen beim kabellosen Laden. Ein hoher Energieverlust führt zwangsläufig zu steigenden Temperaturen, was nicht nur die Effizienz reduziert, sondern langfristig auch die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen kann. Eine Lösung mit niedrigerer Spannung könnte daher höhere Ladeleistungen über längere Zeiträume ermöglichen, ohne die thermische Belastung deutlich zu erhöhen.

Ob der neue Standard tatsächlich verabschiedet wird, ist allerdings noch offen. Das Wireless Power Consortium hat bislang weder eine offizielle Freigabe bestätigt noch einen Zeitplan für die Einführung einer möglichen neuen Qi-Version veröffentlicht.

Qi ist weiterhin der dominierende Standard für kabelloses Laden und wird von nahezu allen großen Smartphone-Herstellern unterstützt – darunter Apple, Samsung, Google sowie zahlreiche Android-Anbieter. Mit Qi2 führte das WPC bereits eine der größten Weiterentwicklungen der vergangenen Jahre ein. Die Spezifikation übernimmt das magnetische Ausrichtungssystem von Apples MagSafe-Technologie und verbessert dadurch sowohl die Ladeeffizienz als auch die Kompatibilität von Zubehör. Allerdings verläuft die Verbreitung des vor fast einem Jahr verabschiedeten Qi2-Standards für kabelloses Laden mit 25 Watt im Android-Lager bislang langsamer als erwartet. Nur wenige Smartphones unterstützen diesen Standard derzeit nativ.

Ein offizieller Qi-Standard mit 50 Watt würde vor allem die Interoperabilität zwischen Geräten verschiedener Hersteller verbessern. Zwar bieten Unternehmen wie Xiaomi, Oppo oder Motorola bereits heute kabelloses Laden mit 50 Watt oder sogar höheren Leistungen an. Diese Geschwindigkeiten funktionieren jedoch ausschließlich mit den jeweiligen proprietären Ladeprotokollen und den passenden Ladegeräten des Herstellers. Wird dasselbe Smartphone dagegen auf einem herkömmlichen Qi-Ladegerät geladen, fällt die Ladeleistung in der Regel auf die vom aktuellen Qi-Standard vorgesehenen Werte zurück.

Ein standardisierter 50-Watt-Qi-Standard würde dieses Problem lösen. Kompatible Smartphones und Ladegeräte verschiedener Marken könnten automatisch die maximale Ladeleistung aushandeln, ohne auf herstellerspezifische Technologien angewiesen zu sein. Das würde die Fragmentierung des Marktes verringern und Nutzern deutlich mehr Freiheit bei der Wahl ihrer Ladegeräte und Zubehörprodukte bieten.

Mit den stetig wachsenden Akkukapazitäten moderner Smartphones gewinnt auch die Ladegeschwindigkeit weiter an Bedeutung. Ein standardisierter Qi-Standard mit 50 Watt könnte den Abstand zwischen kabelgebundenem und kabellosem Laden deutlich verkleinern und gleichzeitig die Vorteile eines offenen, markenübergreifenden Ökosystems erhalten. Ob die Erweiterung tatsächlich Teil der nächsten Qi-Spezifikation wird, hängt nun vom weiteren Prüfungs- und Zertifizierungsprozess des WPC sowie von der späteren Unterstützung durch die Gerätehersteller ab.

Quelle: ITHome (China)