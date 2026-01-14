Laden mit Powerbanks verboten: Lufthansa führt neue Regelung für seine Flüge ein

Wer mit seinen mobilen Endgeräten viel und lange unterwegs ist, nimmt vielleicht gerne einmal eine Powerbank zur Hand. Über jene Accessoires lassen sich Smartphones, Tablets, Notebooks oder auch Kopfhörer und andere Wearables einfach und schnell unabhängig von Steckdosen bzw. Netzstrom aufladen. Gerade auf Reisen kann das zur Entspannung beitragen. Doch zumindest auf Flügen der Lufthansa Group gilt das bereits ab morgen nicht mehr. Denn das Aufladen mit Powerbanks wird an Bord verboten.

Die strengeren Regeln gelten bereits ab dem 15. Januar 2026. Betroffen sind davon nicht nur Lufthansa-Flüge, sondern auch solche der zu dem Konzern gehörenden Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings. Mitnehmen darf man die kompakten Energiespeicher zwar grundsätzlich auf den Flügen noch, doch während des Fluges dürfen die Powerbanks eben nicht zum Aufladen genutzt werden. Umgekehrt gilt zudem, dass die Powerbanks selbst ebenfalls nicht über etwaige USB-Anschlüsse oder Steckdosen in den Flugzeugen aufgeladen werden dürfen. Sie müssen also im Klartext ungenutzt bleiben.

Warum greifen die Fluggesellschaften zu diesen Maßnahmen? Ziel ist es, das Brandrisiko in der Kabine zu senken. Die Lufthansa Group orientiert sich dabei an Empfehlungen der EASA und FAA. Neu ist zudem, dass die Powerbanks während des Fluges obendrein so gelagert werden müssen, dass die Crew im Brandfall sofortigen Zugriff hätte. Das heißt, die Powerbanks dürfen nicht mehr mit größerem Handgepäck in den verschlossenen Ablagen über den Sitzen verstaut werden. Sie müssen griffbereit, z. B. in einer Tasche unter dem Sitz, liegen.

Pro Person dürfen zudem maximal zwei Powerbanks mit in die Kabine genommen werden. Die Kapazität darf je Modell bei maximal 100 Wh liegen. Wer diese Grenze überschreitet, muss das vorab mit der Airline absprechen. Zudem ist der Transport von Powerbanks in aufgegebenem Gepäck gänzlich untersagt. Im Übrigen ist die Lufthansa Group mit ihren strengeren Regeln nicht alleine. Andere Airlines wie Singapore Airlines und Emirates hatten die Vorgaben für Powerbanks bereits 2025 verschärft.

Quelle: Reisereporter