Xiaomi stellt sein erstes NAS vor

Xiaomi hat sein erstes NAS vorgestellt – zunächst für den chinesischen Markt. Es handelt sich um ein Zwei-Bay-Design, welches der Hersteller in seinem Heimatland zunächst über die hauseigene Crowdfunding-Plattform in den Vorverkauf schickt. Das ist natürlich ein gewisser Marketing-Kniff, um Interesse zu prüfen, bevor große Mengen produziert und eingelagert werden.

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In China soll das NAS von Xiaomi mit 2 TByte Speicherplatz nur umgerechnet 299 Euro kosten, was nach einem Schnäppchen aussieht. Zu bedenken ist natürlich, dass die Preise bei einer Veröffentlichung in Europa aufgrund hiesiger Abgaben und Steuern deutlich höher ausfallen dürften. Als weitere Optionen plant Xiaomi noch Versionen mit 4, 8 und sogar 16 TByte. Die maximale Ausführung soll dabei umgerechnet rund 610 Euro kosten. Allerdings gilt das nur für Vorbestellungen während des Crowdfundings. Danach sollen die Preise deutlich steigen.

Xiaomi nutzt für sein NAS zwei SATA-Einschübe für 2,5- und 3,5-Zoll-Laufwerke. Maximal lassen sich 40 TByte verbauen. Als technische Basis dienen der Realtek RTD1619B plus 2 GByte DDR3- oder DDR3L-RAM und 8 GByte Flash- bzw. eMMC-Speicher. Zu den Schnittstellen zählen offenbar HDMI 1.4, USB 3.0 und Ethernet. Bestellungen sollen ab dem 1. Juli 2026 in China möglich sein. Die Crowdfunding-Phase wird bis 8. Juli 2026 andauern.

Allerdings scheint Xiaomis NAS kein klassisches Modell zu sein. Denn der Hersteller beschreibt für die Begleit-App vorwiegend Funktionen wie z. B. die Medienwiedergabe, den Remote-Zugriff oder automatische Backups mobiler Endgeräte. Drittanbieter-Apps soll es z. B. wohl nicht geben. Ob das Gerät auch in Europa erscheinen könnte, ist derzeit offen.

Quelle: Xiaomi