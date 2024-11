Apple iPhone 17 Pro angeblich mit umfassendem Re-Design

Apple wird im Herbst 2025 natürlich neue iPhone-Modelle auf den Markt bringen. Zu den iPhone 17 gibt es bereits einige Gerüchte. So sollen einige Varianten etwa deutlich dünner ausfallen. Zudem wird wohl die komplette Reihe 120-Hz-Bildschirme verwenden, nicht nur die Pro-Geräte. Weitere Umstellungen soll es aber bei den iPhone 17 Pro und Pro Max geben. Etwa heißt es, Apple wolle die Rahmen aus Titan zu den Akten legen und wieder auf Aluminium setzen – vermutlich aus Kostengründen.

Ebenfalls will Apple angeblich an der Rückseite auf einen eckigen Kamerahügel aus Aluminium statt Glas setzen. Apple gehe angeblich noch weiter und setze an der Rückseite im oberen Bereich auf Aluminium und im unteren Bereich auf Glas. Das wäre also eine Art zweigeteiltes Design. Der erwähnte Kamerahügel soll zudem deutlich größer ausfallen, als bei den Vorgängermodellen.

Das klingt alles sehr experimentell, besonders für einen Hersteller wie Apple. Allerdings könnten solche Umbrüche beim Design dann auch wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit auf die iPhones lenken. Da es jedoch noch eine ganze Weile hin ist, bis die iPhone 17 tatsächlich auf den Markt kommen werden, kann sich bis dahin natürlich noch einiges ändern. Schließlich läuft die Entwicklung noch.

Quelle: The Information