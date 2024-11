Nvidia GeForce RTX 5090D: Grafikkarte für China sickert durch

Nvidia wird im Rahmen der CES 2025 im Januar in Las Vegas seine neuen Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 50 vorstellen. Man rechnet direkt mit den Modellen GeForce RTX 5070 (Ti), GeForce RTX 5080 und als Flaggschiff einer GeForce RTX 5090. Letztere soll allerdings auch in einer angepassten Variante für den chinesischen Markt erscheinen: als GeForce RTX 5090D.

Verpassen werden internationale Käufer da allerdings nichts. Denn die Nvidia GeForce RTX 5090D wird in der Leistung hinter der regulären GeForce RTX 5090 spielen. Die spezielle Grafikkarte kommt in China vor allem auf den Markt, damit die US-Sanktionen auf KI-Chips nicht zum Tragen kommen. Deswegen durfte auch die GeForce RTX 4090 nicht in China verkauft werden. Da behalf sich Nvidia ebenfalls bereits mit einem Ableger: der GeForce RTX 4090D.

Ob es auch eine GeForce RTX 5080D geben wird, ist derzeit noch offen. Zu den technischen Daten erfahren wir dann ja Anfang Januar 2025 mehr. Dann wird Nvidia seine neue Generation an Grafikkarten auf Basis der Architektur Blackwell offiziell vorstellen.

Quelle: MEGAsizeGPU