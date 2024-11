Firefox 133.0 steht zum Download bereit

Firefox steht ab sofort in der frischen Version 133.0 zur Verfügung. Interessierte können den Browser entweder für eine neue Installation direkt auf der offiziellen Website beziehen oder die Aktualisierung in der Anwendung selbst anstoßen. Dafür wechselt man einfach zum Bereich “Über Firefox”, wo dann die Update-Suche begonnen wird.

Doch was ist denn nun neu in Firefox 133.0? Nun, etwa gibt es jetzt eine frische Anti-Tracking-Funktion namens “Bounce Tracking Protection”, die man im fortgeschrittenen Modus “Streng” gegen Aktivitätsverfolgung nutzen kann. Dabei werden sogenannte Bounce-Tracker erkannt und ihre Cookies regelmäßig gelöscht sowie entsprechende Daten entfernt.

Ebenfalls können Nutzer jetzt die Sidebar, in welcher Tabs von anderen Geräten einsehbar sind, auch über das Menü zur Tab-Übersicht öffnen. Unter Windows unterstützt man ebenfalls nun Canvas2D mit GPU-Beschleunigung, was zu einer Leistungssteigerung führen sollte. Zusätzlich sind natürlich auch einige Security-Fixes mit von der Partie. Die Komfortfunktion”Picture-in-Picture: auto-open on tab switch” aus den Firefox Labs soll überdies verlässlicher arbeiten. Sie öffnet jetzt zuverlässig relevante Videos und ignoriert irrelevante.

Auch für Entwickler bietet Firefox 133.0 noch einige Verbesserungen, wie etwa Unterstützung für die Bilder-Decodierung im Zuge der WebCodecs-API.

Quelle: Mozilla