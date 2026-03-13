Apple iPhone Fold: Neue Gerüchte zum Foldable aus Cupertino

Apple soll noch für 2026 sein erstes Foldable planen. Demnach werde das iPhone Fold im September 2026 vorgestellt – zeitgleich mit den neuen iPhone 18 (Pro). Angeblich sind drei Speichervarianten geplant, die 256 GByte, 512 GByte und 1 TByte umfassen. Was die Preise betrifft, so werden diese laut Gerüchten jeweils umgerechnet 2.035, 2.290 bzw. 2.545 Euro betragen. Dabei handelt es sich jedoch um Angaben für den chinesischen Markt.

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Berücksichtigt man also noch die höheren Steuern und Abgaben in Europa, dann dürfte das kommende Apple iPhone Fold nochmals deutlich teurer werden. Zu beachten ist aber, dass wir hier von Gerüchten sprechen. Diese sind also mit erheblicher Vorsicht zu betrachten. Zu den restlichen technischen Daten ist nur wenig durchgesickert. Angeblich hat Apple bereits DRAM bei Samsung bestellt und plant, das iPhone Fold mit 12 GByte LPDDR5X-RAM auszuliefern.

Letzten Endes bleibt uns da also nur das Abwarten übrig. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich angeblich heiße Gerüchte um ein Foldable von Apple drehen, sich aber später doch in Wohlgefallen auflösen.

Quelle: The Bell (Südkorea)