Falsche CPUs verbaut: Nicht nur bei Chuwi gibt es das Problem

Wir hatten es schon aufgegriffen: In zwei Notebook-Modellen des chinesischen Anbieters Chuwi sind teilweise falsche CPUs verbaut. Der Hersteller bewirbt die betroffenen Modelle CoreBook X und CoreBook Plus mit einem AMD Ryzen 5 7430, einige Nutzer sind aber darauf aufmerksam geworden, dass in ihren gekauften Exemplaren nur ein AMD Ryzen 5 5500U werkelt. Wer daran schuld ist, steht noch nicht fest. Neue Hinweise deuten aber auf Betrug in der Lieferkette hin, sodass Chuwi selbst ebenfalls ein Opfer sein könnte.

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So gibt es mittlerweile auch Meldungen rund um einen ähnlichen Fall beim Ninkear A15 Pro. Auch dabei handelt es sich um ein Notebook eines asiatischen Anbieters. Erste Käufer geben an, dass auch sie anstatt des Ryzen 5 7430U im CoreBook X einen Ryzen 5 5500U im Inneren vorgefunden haben. Hier zeigt sich spannenderweise: Sowohl das Ninkear A15 Pro mit Ryzen 5 7430U als auch das Chuwi CoreBook Plus nutzen das gleiche Mainboard. Dieses wurde mutmaßlich von beiden Herstellern direkt mit verbauter CPU eingekauft. Als eigentlicher Hersteller fungiert Emdoor Digital alias Shenzhen Emdoor Information Technology.

Letzten Endes wäre es also möglich, dass der Fehler weder bei Chuwi noch Ninkear liegt, sondern bei deren gemeinsamem Partner. Mit frühen Schuldzuweisungen sollte man dennoch vorsichtig sein, denn die Lage ist in dieser Angelegenheit immer noch ungewiss. Wir bleiben am Thema dran und berichten über die weiteren Entwicklungen.

Quelle: Computerbase