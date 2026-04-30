Lian Li Vector V150 INF Gehäuse im Test

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Das Lian Li Vector V150 INF Gehäuse ist stark an das Lian Li Vector V100 Mini angelehnt. Neu sind neben einigen weiteren Details vor allem der Infinity-Spiegel der Front mit den beiden großen beleuchteten 140-mm-Lüftern. Die Beschränkung auf Micro-ATX-Mainboards bleibt dagegen auch bei dieser Variante bestehen.

Die vorinstallierten Lüfter sind beleuchtet und sollen sich über „L-Wireless“ in „L-Connect 3“ steuern lassen. Was dies genau bedeutet, werden wir im Test darstellen.

Der Innenraum soll zudem teilmodular sein und auch eine Grafikkartenhalterung wird weiterhin angeboten. Platz für einen 360er Radiator unter dem Top soll ebenfalls zur Verfügung stehen. Die seitlichen Anschlüsse inklusive USB-C sind identisch geblieben. Das Gehäuse sollte für die bequeme Nutzung daher auf dem Schreibtisch betrieben werden.

Das Lian Li Vector V150 INF kommt für 85 Euro auf den Markt. Es ist damit rund 20 Euro teurer als das Vector V100 Mini. Beide Gehäuse gibt es nur mit schwarzer Lackierung.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer sehr guten Anleitung, einigen Einwegkabelbindern sowie den Schrauben für den Einbau der Hardware, die in einer praktischen Box geliefert werden.