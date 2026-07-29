Apple MacBooks mit OLED-Displays: Samsung Display soll liefern

Die Gerüchte um neue MacBooks mit OLED-Displays reißen nicht ab. Jetzt gibt es Berichte aus Südkorea, laut denen Samsung Display der alleinige Zulieferer sein werde. Rund 2,5 Mio. Panels soll der Partner von Apple noch in diesem Jahr liefern. Freilich haben diese Angaben weder Apple noch Samsung Display offiziell bestätigt. Zum Einsatz kommen, sollen die OLED-Touchscreens nach aktuellem Stand der Dinge wohl in neuen MacBook Pro.

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Letztere könnte Apple am Ende am Markt auch als „MacBook Ultra“ vertreiben. Geplant sind offenbar Modellvarianten mit 14 bzw. 16 Zoll. Offen ist, ob Apple die neuen Notebooks noch 2026 oder doch erst 2027 auf den Markt bringen könnte. Samsung Display soll dabei als Zulieferer für die OLED-Bildschirme sowohl LG Display als auch BOE komplett ausgestochen haben. Deswegen wird nur Samsung Display im Alleingang die Panels liefern.

BOE könnte sich allerdings an weiteren Ausschreibungen beteiligen, um eventuell später die OLED-Touchscreens für kommende MacBook Air zu liefern. Das wäre dann aber frühestens 2028 der Fall. LG Display wiederum beliefert Apple z. B. mit den RGB-Tandem-Screens der iPad Pro, bleibt also grundsätzlich ebenfalls im Spiel für kommende Modelle.

Quelle: The Elec