Apple erhöht die Preise: Apple TV 4K, MacBooks und iPads betroffen

Apple beugt sich der Speicherkrise und erhöht die Preise vieler Produkte drastisch. Am härtesten hat es wohl den Apple TV 4K getroffen. Der Streaming-Player mit 64 GByte Speicherplatz kostet jetzt 50 % mehr – 229 statt 152,99 Euro. Die Variante mit 128 GByte und Ethernet-Port ist sogar von 179,99 auf 299 Euro geklettert. Das entspricht einem Preissprung um sagenhafte 66 %.

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Doch Apple hat auch die Preise seiner Macs und MacBooks, der iPad-Tablets sowie des smarten Lautsprechers HomePod mini deutlich erhöht. Wie hoch die Preiserhöhungen jeweils ausfallen, variiert stark nach Produktgruppe. Um ein weiteres Beispiel zu nennen: Viele Varianten des iPad Pro kosten inzwischen 200 bis 300 Euro mehr.

Eine Begründung für die Preiserhöhungen hat Apple akut nicht genannt. Allerdings hatte das Unternehmen aus Cupertino zuvor schon vage angedeutet, die Verkaufspreise wegen der aktuellen Speicherkrise anziehen zu müssen.

Ein kleiner Lichtblick: Der Handel abseits des offiziellen Apple Stores verkauft viele Geräte derzeit noch zu den alten Preisen. Da sollten sich Interessierte also schnell umsehen, bevor die Bestände zur Neige gehen.

Quelle: Apple