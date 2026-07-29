TITAN ARMY G2785S Gaming-Monitor im Test

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Viele Monitor-Anbieter bringen gerade QD-OLED Monitore mit 26,5 Zoll auf den Markt, die preislich attraktiv sind. Der Online-Händler Zigbuy hat uns den TITAN ARMY G2785S zur Verfügung gestellt, welcher regulär knapp 380 Euro kostet, mit unserem Rabattcode „HWG2758S“ bei Zigbuy aber derzeit für 359 Euro zu bekommen ist.

Dafür bietet er eine ganze Menge: Er ist Freesync-kompatibel und funktioniert auf Anhieb auch an Nvidias GeForce Grafikkarten mit bis zu 240 Hz, besitzt eine dezente Umgebungsbeleuchtung und sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten. Das Display stammt von Samsung und ist nicht gebogen.

Der Standfuß bietet alle gängigen Einstellmöglichkeiten: Die Höhe kann von ca. 6 bis 21 cm des unteren Bildschirmrands verändert werden, eine Drehung ist sowohl horizontal als auch vertikal möglich. Aufgebaut ist der Monitor in wenigen Minuten, wie wir euch auf der nächsten Seite zeigen.