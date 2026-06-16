Titan Army G2785S: QD-OLED-Power für eSports & beeindruckende Bildqualität

OLED-Gaming-Monitore galten lange als Premium-Produkte mit entsprechend hohen Preisen. Mit dem Titan Army G2785S gibt es aber nun ein Modell, das modernste QD-OLED-Technologie deutlich zugänglicher macht. Der 26,5-Zoll-Monitor kombiniert eine WQHD-Auflösung mit 240 Hz und einer ultraschnellen Reaktionszeit von 0,03 ms GTG – eine Kombination, die insbesondere eSports-Spieler und anspruchsvolle Gamer ansprechen dürfte.

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Der Monitor soll sich gerade bei der für eSports entscheidenden Disziplin der Geschwindigkeit auf Pro-Level bewegen. Mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz und einer Reaktionszeit von lediglich 0,03 ms GTG liefert das QD-OLED-Panel des Titan Army G2785S eine außergewöhnlich klare Bewegungsdarstellung. Schnelle Kameraschwenks in Titeln wie Counter-Strike 2, Valorant oder Apex Legends wirken präzise und nahezu frei von Bewegungsunschärfe. Die extrem kurzen Pixelwechselzeiten von OLED-Technologie reduzieren Ghosting auf ein Minimum und sorgen für eine gestochen scharfe Darstellung selbst in hektischen Spielsituationen.

Dank Adaptive-Sync beziehungsweise FreeSync-Kompatibilität werden zudem Bildreißen (Tearing) und Ruckler effektiv minimiert – ein wichtiger Faktor für ein konsistentes Spielerlebnis bei hohen Frameraten.

Das Herzstück des G2785S ist sein QD-OLED-Panel der dritten Generation von Samsung Display. Anders als klassische LCD-Monitore benötigt OLED keine Hintergrundbeleuchtung. Jeder Pixel leuchtet selbstständig und kann vollständig abgeschaltet werden. Das resultiert in perfekten Schwarztönen, nahezu unendlichem Kontrast, keinen sichtbaren Backlight-Effekten sowie herausragender HDR-Darstellung.

Mit einem angegebenen Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 und HDR10-Unterstützung entstehen besonders plastische Bilder mit hoher Tiefenwirkung. Dunkle Szenen in Singleplayer-Titeln profitieren ebenso wie kontrastreiche Maps in kompetitiven Shootern. Feine Details bleiben auch in Schattenbereichen sichtbar, während helle Effekte präzise hervorgehoben werden. Die WQHD-Auflösung von 2560×1440 Pixeln auf 26,5 Zoll sorgt zudem für eine angenehme Pixeldichte von rund 111 PPI – ein idealer Kompromiss aus Schärfe und GPU-Anforderungen.

Ein weiterer großer Vorteil der QD-OLED-Technologie liegt in der Farbdarstellung. Quantum Dots ermöglichen besonders reine und gesättigte Farben, die deutlich über klassische IPS- oder VA-Panels hinausgehen. Der Titan Army G2785S deckt laut Hersteller und technischen Daten bis zu 99 % des DCI-P3-Farbraums ab und unterstützt eine echte 10-Bit-Farbdarstellung mit bis zu 1,07 Milliarden Farben. Dadurch entstehen lebendige und präzise Farben, weiche Farbverläufe ohne Banding sowie eine hohe Farbgenauigkeit für kreative Anwendungen.

Nicht nur Gamer profitieren davon: Auch Foto- und Videobearbeitung sowie Content Creation gehören zum Einsatzgebiet des Monitors. Die breite Farbraumabdeckung macht den G2785S zu einer interessanten Option für Nutzer, die Gaming und kreative Arbeit kombinieren möchten.

Neben der Bildqualität will der Monitor mit umfangreichen Ergonomiefunktionen überzeugen. Höhenverstellung, Pivot, Swivel und Neigungsanpassung erlauben eine flexible Positionierung am Arbeitsplatz oder Gaming-Setup. Zusätzliche Features wie Flicker-Free-Technologie und Low-Blue-Light-Modi sollen dabei helfen, die Augen bei langen Gaming-Sessions zu entlasten.

Wer einen schnellen Gaming-Monitor sucht, ohne auf Premium-Bildqualität verzichten zu wollen, findet im G2785S einen äußerst spannenden Kandidaten – und möglicherweise einen der interessantesten QD-OLED-Monitore seiner Preisklasse. Denn der Titan Army G2785S wird bei Zigbuy derzeit für lediglich 399 Euro angeboten. Und mit unserem Rabattcode „HWG2758S“ reduziert sich der Preis auf nur noch 359 Euro!

Quelle: Zigbuy