Gerücht: Intel prüft CPUs mit GeForce-Grafik für 2028

Intel könnte an einem der ungewöhnlichsten Prozessorprojekte der vergangenen Jahre arbeiten. Einem Bericht des Technologiejournalisten Erdi Özüağ zufolge evaluiert das Unternehmen eine künftige Prozessorfamilie, die Intels CPU-Kerne mit Grafiktechnologie von Nvidia kombinieren soll. Als möglicher Zeitrahmen für eine Markteinführung wird die CES 2028 genannt.

Anzeige

Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Sollte sich das Projekt jedoch bewahrheiten, würde es einen bemerkenswerten Strategiewechsel bei Intel markieren. Erstmals seit vielen Jahren könnte das Unternehmen bei integrierten Grafiklösungen auf Technologie eines direkten Wettbewerbers setzen.

So überraschend die Meldung zunächst klingt, völlig ohne Vorbild wäre ein solcher Schritt nicht. Bereits 2018 brachte Intel mit Kaby Lake-G eine Hybridplattform auf den Markt, die Intel-Prozessorkerne mit einer Radeon RX Vega-M GPU von AMD kombinierte. Diese CPU blieb zwar ein Nischenprojekt, zeigte jedoch, dass Intel grundsätzlich bereit ist, mit konkurrierenden GPU-Herstellern zusammenzuarbeiten, wenn dies technische oder wirtschaftliche Vorteile verspricht. Eine mögliche Kooperation mit Nvidia würde diesen Ansatz nun auf eine neue Ebene heben.

Ein entscheidender Unterschied zu früheren Prozessorgenerationen liegt im heutigen Aufbau moderner Intel-Chips. Aktuelle und kommende Architekturen wie Panther Lake und Nova Lake setzen auf ein modulares Tile-Design. Dabei werden verschiedene Funktionen auf separate Siliziumblöcke verteilt: CPU-Tiles für die Rechenkerne, Grafik-Tiles für die GPU, SoC-Tiles für Systemfunktionen und I/O-Tiles für die Anbindung externer Komponenten.

Diese Architektur erleichtert die Integration unterschiedlicher Technologien erheblich. Intel könnte seine eigenen CPU-Kerne, Plattformlogik und Systemkomponenten beibehalten, während ein separater Grafik-Tile von Nvidia entwickelt wird. Technisch wäre ein solcher Ansatz deutlich einfacher umzusetzen als bei früheren monolithischen Designs.

Die möglichen Vorteile einer Nvidia-GPU innerhalb eines Intel-Prozessors wären vielfältig. Nvidia verfügt derzeit über eine starke Position in mehreren Schlüsselbereichen wie Grafiktechnologien für Gaming, KI-Beschleunigung, Multimedia- und Video-Engines, Software-Ökosysteme wie CUDA sowie KI-Frameworks und Inferenzlösungen.

Ein entsprechender Grafik-Tile könnte nicht nur die Grafikleistung integrierter Lösungen steigern, sondern auch zusätzliche KI-Funktionen und moderne Medienbeschleuniger bereitstellen. Besonders interessant wäre dies für Gaming-Notebooks ohne dedizierte Grafikkarte, Creator-Systeme, KI-PCs, kompakte Desktop-Systeme und mobile Workstations. Da die Bedeutung integrierter Grafiklösungen in vielen Marktsegmenten kontinuierlich zunimmt, könnte Intel dadurch seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber AMD und Apple stärken.

Der genannte Zeitrahmen für eine mögliche Vorstellung auf der CES 2028 spricht dafür, dass sich das Projekt derzeit noch in einer sehr frühen Phase befindet. Selbst wenn die Entwicklung bereits intern diskutiert wird, dürften zahlreiche technische, wirtschaftliche und lizenzrechtliche Fragen noch ungeklärt sein. In der Halbleiterindustrie sind Planungen mehrere Jahre vor einer potenziellen Markteinführung jedoch keine Seltenheit.

Unabhängig davon verdeutlicht das Gerücht einen übergeordneten Trend: Moderne Prozessoren entwickeln sich zunehmend zu heterogenen Plattformen, bei denen spezialisierte Siliziumblöcke verschiedener Herkunft kombiniert werden, anstatt sämtliche Funktionen in einer einzigen Architektur zu vereinen.

Quelle: Erdi Özüağ @ X