Gerücht: Intel plant neue Raptor Lake Refresh CPUs 2027

Intel bereitet Berichten zufolge eine überraschende Verlängerung der Lebensdauer seiner Desktop-Plattform LGA1700 vor. Neue Informationen aus der Leaker-Szene deuten darauf hin, dass der Hersteller eine weitere Welle von Raptor-Lake-Refresh-Prozessoren plant, die voraussichtlich Anfang 2027 erscheinen sollen. Damit würde Intel die Plattform deutlich länger unterstützen als ursprünglich angenommen.

Anzeige

Die LGA1700-Sockelbasis wurde mit der 12. Core-Generation „Alder Lake“ eingeführt und später auch für den im Herbst 2023 vorgestellten „Raptor Lake Refresh“ genutzt. Sie hat sich in kurzer Zeit zu einer der am weitesten verbreiteten Desktop-Plattformen entwickelt. Ein zentraler Vorteil liegt in der Unterstützung sowohl von DDR4- als auch DDR5-Arbeitsspeicher. Diese Flexibilität ermöglicht es Nutzern, zwischen kostengünstigen und moderneren Speicherlösungen zu wählen – ein nicht zu unterschätzender Faktor angesichts weiterhin vergleichsweise hoher DDR5-Preise.

Mit der fortgesetzten Entwicklung neuer CPUs für LGA1700 verfolgt Intel die Strategie, Upgrades möglichst effizient und kostenschonend zu halten. Anwender können ihre Systemleistung steigern, indem sie lediglich den Prozessor austauschen, ohne Mainboard oder RAM ersetzen zu müssen. Gerade im Midrange- und Budget-Segment dürfte dies ein entscheidender Vorteil sein.

Bereits jetzt hat Intel bestätigt, dass die Core-Prozessoren der 14. Generation weiterhin produziert werden. Die mögliche Einführung zusätzlicher Raptor-Lake-Refresh-Modelle über das Jahr 2026 hinaus würde das Portfolio weiter ausbauen. Erwartet werden dabei vor allem inkrementelle Leistungssteigerungen bei voller Kompatibilität zu bestehenden Systemen.

Auch für Systemintegratoren und OEM-Hersteller bringt diese Strategie klare Vorteile. Durch die weitere Nutzung von LGA1700 in Kombination mit DDR4 lassen sich preislich attraktive Komplettsysteme anbieten, ohne auf teurere Next-Gen-Komponenten angewiesen zu sein. Das sorgt für eine größere Auswahl erschwinglicher Konfigurationen am Markt.

Parallel dazu arbeitet Intel an der nächsten großen Architektur-Generation „Nova Lake“, deren breitere Verfügbarkeit derzeit für etwa 2027 erwartet wird. Bis dahin könnten die erweiterten Raptor-Lake-Refresh-Modelle neben dem aktuellen, erst im März offiziell eingeführten Arrow-Lake-Refresh als Brückentechnologie dienen – mit einem ausgewogenen Verhältnis aus Leistung, Kosten und Kompatibilität.

Quelle: Club386