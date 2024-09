Gerücht: Intel verzichtet auf Arrow Lake-S Refresh

Die Einsparungen bei Intel haben mittlerweile offenbar auch Folgen für die Produktplanung. Nach einer Diskussion üblicherweise gut informierter Insider hat der CPU-Marktführer die eigentlich für das nächste Jahr erwartete Refresh-Generation seiner in Kürze erscheinenden “Arrow Lake-S” Desktop-Prozessoren jetzt bereits abgesagt.

In der Vergangenheit hat Intel fast jede CPU-Generation mit neuer Architektur nach einem Jahr neu aufgelegt. Diese sogenannte Refresh-Serie wurde normalerweise etwas optimiert und kam mit etwas höheren Taktraten, aber basierte weiterhin auf der selben Mikroarchitektur und kam auch zumeist mit der selben Anzahl von CPU-Kernen.

Nächsten Monat wird nun “Arrow Lake-S” erwartet – als Intel Core Ultra 200 Serie. Diese startet – wie üblich bei Intel – mit einer begrenzten Zahl von Prozessormodellen, die Anfang 2025 ausgeweitet wird. Für Ende 2025 war man dann von einer Überarbeitung dieser Generation ausgegangen, dem Arrow Lake Refresh. Doch daraus wird wohl nichts, geht es nach eingeweihten Kreisen.

Intel selbst hat dies noch nicht bestätigt, aber einer der Produktmanager von Lenovo. Bei Weibo, dem großen sozialen Netzwerk Chinas, schreibt er, dass “das blaue Team Kosten reduziert und zwei ursprünglich für das nächste Jahr geplante Produkte eingestellt hat”. Das dürfte sich auf Arrow Lake beziehen, auch wenn der Codename nicht explizit genannt wird.

Damit werden sich Intel-Anwender noch für eine Weile mit der Core Ultra 200 Serie (Arrow Lake-S) zufrieden geben müssen. Als Nachfolger ist “Nova Lake” geplant, mit neuer Architektur sowie mit neuen Performance- und Effizienzkernen. Details zu dieser CPU-Generation gibt es kaum, aber sie war eigentlich erst für das Ende 2026 erwartet. Möglicherweise zieht Intel Nova Lake etwas vor, sollte die Core Ultra 200 Serie in anderthalb Jahren nicht mehr gut am Markt positioniert sein. Schließlich plant AMD, seine nächste Mikroarchitektur “Zen 6” bereits 2025 vorzustellen, mit entsprechenden Prozessoren gegen Ende 2025 oder in der ersten Jahreshälfte 2026.

Anzumerken sei aber noch, dass die Quellen lediglich vom “Arrow Lake-S Refresh” sprechen, dessen Entwicklung eingestellt wurde, also den Desktop-Prozessoren. Im Notebook-Bereich könnte es trotzdem einen Refresh von Arrow Lake-HX Mobil-Prozessoren geben.

Quelle: ithome.com (China)