Intel Arrow Lake: Neue Gerüchte zu den kommenden Desktop-Chips

Intel hat gerade seine Notebook-Prozessoren der Reihe Lunar Lake vorgestellt, da gibt es schon neue Gerüchte um die kommenden Arrow Lake-S für Desktop-PCs. Angeblich erscheinen die neuen Chips im Oktober 2024 und sollen als Intel Core Ultra 200 vermarktet werden. Die kommenden Prozessoren sollen deutlich effizienter sein als Raptor Lake und auf Mainboards der Reihe Z890 ihren Platz finden.

Enthüllen wird Intel Arrow Lake wohl bereits im September 2024, bevor die Chips dann im Oktober 2024 ihren Weg in erste Komplett-PCs von Partnern sowie in den Handel bewältigen. Intels Geschäftsführer Pat Gelsinger hatte bereits bestätigt, dass zunächst die Desktop-Chips in den Handel kommen, während die Notebook-Varianten erst später folgen. Arrow Lake nutzt dabei, wie Lunar Lake, für die Performance-Kerne der CPU Lion Cove als Basis. Für die Effizienz-Kerne wird Skymont zur Grundlage.

Die Taktraten der kommenden Chips sind noch offen, man rechnet, dass im Boost-Modus für einzelne Kerne bis zu 5,5 GHz drin sein könnten. Unter den neuen Chips sollen Prozessoren wie die Intel Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K und Core Ultra 5 245K sein. Zuerst sollen die Unlocked-Chips auf den Markt kommen, andere Varianten dann später.

Intel Arrow Lake-S Desktop CPUs (Gerüchte):

CPU NAME ARCHITECTURE (P/E) CORES/THREADS CLOCKS CACHE (L3) TDP Core Ultra 9 285K Lion Cove / Skymont 24/24 5.5 GHz (Max?) 36 MB 125W? Core Ultra 7 265K Lion Cove / Skymont 20/20 TBD 33 MB 125W? Core Ultra 5 245K Lion Cove / Skymont 14/14 TBD 24 MB 125W? Core Ultra 9 275 Lion Cove / Skymont TBD TBD TBD 65W? Core Ultra 7 255 Lion Cove / Skymont TBD TBD TBD 65W? Core Ultra 5 240 Lion Cove / Skymont TBD TBD TBD 65W?

