Intel Meteor Lake-S: Desktop-Chips erscheinen 2024

Intel bringt noch 2023 neue Prozessoren für Notebooks der Reihe Meteor Lake auf den Markt bzw. stellt sie Partnern zur Verfügung. Bisher sah es aber danach aus, dass der Hersteller sich eine Desktop-Generation, ehemals als Meteor Lake-S gehandelt, sparen würde. Doch inzwischen hat Intels Executive Vice President and General Manager of the Client Computing Group, Michelle Johnston Holthaus, bestätigt, dass Meteor Lake-S 2024 erscheinen wird.

Die Prozessoren sollen für die Plattform LGA-1851 gedacht sein. Vermarkten will Intel die neuen Chips als “Intel Core Ultra”. Im Fokus steht aber nicht die Leistung, die soll zur letzten Generation vielmehr identisch bleiben. Stattdessen will man die Effizienz drastisch erhöhen und in Sachen KI-Funktionen nach vorne preschen. Offen ist aber, wann Intel Meteor Lake-S wirklich ins Rennen schicken will. Denn für 2024 ist einerseits noch der Refresh von Raptor Lake geplant und andererseits die neue Generation Arrow Lake-S.

2024 wäre für Intel damit ein sehr vollgepacktes Jahr mit gleich drei neuen Desktop-Serien: Raptor Lake Refresh (65-Watt-Chips), Meteor Lake-S und auch noch Arrow Lake-S. Allerdings ist durchaus denkbar, dass Arrow Lake-S am Ende erst 2025 das Licht der Welt erblickt. Da heißt es abwarten, bis es genauere Angaben zur Roadmap gibt.

Quelle: PCWorld