Intel Meteor Lake: Ausblick auf die Core der 14. Generation

Intel hat bei seinem Event Intel Innovation 2023 zwar bestätigt, dass die neuen Intel Core der 14. Generation (Meteor Lake) im Dezember 2023 erscheinen, allerdings noch keine konkreten Prozessoren benannt. Dennoch konnte man einiges über die neue Architektur in Erfahrung bringen. So soll es zunächst mit neuen Chips für Laptops losgehen. Diese werde die Leistung im direkten Vergleich mit Raptor Lake jedoch nicht steigern. Vielmehr will Intel die Effizienz drastisch erhöht haben. Bei gleichbleibender Performance soll sich der Strombedarf halbiert haben.

Anzeige

Erreicht haben, will Intel das durch neue Effizienz-Kerne bzw. E-Cores, welche den Hochleistungs-Kernen zur Seite stehen. So einen Aufbau kennt man ja aus Smartphone-Chips. Laut Intel habe man sogar im Hintergrund die Zuweisung von Tasks von Grund auf neu aufgezogen. Denn als Erstes gehen die Aufgaben stets an die E-Cores. Nur wenn deren Leistung ausgereizt ist, kommen die Performance-Kerne zum Einsatz.

Die integrierten GPUs der Chips unterstützen jetzt hardwarebeschleunigtes Ray-Tracing. Allerdings fehlen genauere Angaben zur Gaming-Leistung. Auch hat Intel bestätigt, dass Wi-Fi 6E und Wi-Fi 7 sowie Thunderbolt 4 unterstützt werden. Ebenfalls mit dabei: Support für HDMI 2.1 und DisplayPort 2.1. Somit lassen sich z. B. vier 4K-Monitore parallel mit 60 Hz ansteuern. Dies ist auch für ein 8K-Display mit 60 Hz möglich – in beiden Fällen mit HDR. Alternativ können 1440p-Displays mit 360 Hz angesteuert werden. Den effizienten Videocodec AV1 kann die Media-Engine ebenfalls verarbeiten.

Ebenfalls stattet Intel Meteor Lake mit einer NPU bzw. einem KI-Block aus. Somit will man die Leistung für KI-Funktionen erheblich steigern. Dabei sollen CPU, GPU und NPU ineinander greifen. Entsprechend sollen die integrierten Grafikeinheiten jetzt auch DP4A unterstützen. Ebenfalls nennt Intel auch noch Support für sowohl LPDDR5- als auch DDR5-RAM.

Vermarkten wird Intel seine kommenden Meteor-Lake-Chips unter der Marke “Intel Core Ultra”. Die endgültige Ankündigung ist für den 14. Dezember 2023 eingeplant. Als erste Partner haben schon Acer und MSI Notebooks auf Basis der Prozessoren bestätigt. Erste Geräte werden jene und auch andere Partner dann sicherlich spätestens auf der CES 2024 im Januar des nächsten Jahres in Las Vegas vorstellen.

Quelle: Intel