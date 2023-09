Intel Meteor Lake kommt nicht für klassische Desktop-PCs

Wir hatten kürzlich darüber berichtet, dass eine Managerin Intels selbst bestätigt hatte, dass die nächste Prozessorgeneration “Meteor Lake” wider Erwarten auch für Desktop-PCs erscheint. So hatte man eigentlich nur mit neuen Notebook-Chips gerechnet – insbesondere da sich Meteor Lake primär auf die Effizienz fokussiert. Inzwischen bringt Intel Licht ins Dunkel: Ja, es wird gewissermaßen Desktop-Rechner mit Meteor Lake geben. Das werden aber keine “klassischen” Desktop-PCs sein, sondern All-in-One-PCs (AiO).

Anzeige

Meteor Lake-S, wie es einmal angedacht gewesen ist, bleibt demnach weiterhin begraben. Vielmehr können Hersteller aber die Meteor-Lake-Chips für Notebooks für Mini-PCs und AiOs einspannen. In jenen Rechnern werden die Chips allerdings fest verlötet, es wird also BGA-Lösungen mit Meteor Lake geben. Mainboard-Varianten für Meteor Lake-S bzw. LGA-Chips werden aber nicht erscheinen.

Am Ende werden 2024 also für Desktop-PCs von Intel in erster Linie der Refresh von Raptor Lake sowie Arrow Lake folgen. Meteor Lake bleibt ein Notebook-Produkt, das eben nur für Mini-PCs eine Rolle spielen könnte.

Quelle: Computerbase