Pure Loop 2: Neue AIO-Wasserkühlungen von be quiet!

be quiet! bringt neue All-In-One-Wasserkühlungen auf den Markt. Die Pure Loop 2 Kompakt-Waküs werden in knapp zwei Wochen in vier Radiatorgrößen zu Preisen zwischen 90 und 130 Euro erhältlich sein. Der deutsche Spezialist für Kühlung und Gehäuse betont dabei die Verbesserungen im Vergleich zur vorherigen AIO-Generation wie die regelbare PWM-Pumpe und eine ARGB-Beleuchtung am Kühlblock.

Die Pure Loop 2 Kompaktwasserkühlungen sind überdies erstmals mit den neuen Pure Wings 3 PWM Highspeed-Lüftern von be quiet! ausgestattet, die bei maximaler Drehzahl einen hohen statischen Druck bei leisem Betrieb von maximal 36,8 dB(A) ermöglichen sollen. Zudem verwenden die Lüfter die sogenannte Closed-Loop-Motortechnologie, die die Lüfterdrehzahl überwacht und automatisch Anpassungen vornimmt, um die Lüfter unabhängig vom Luftwiderstand eines Radiators auf einer konstanten Drehzahl halten und somit eine gleichbleibende Leistung garantieren sollen.

Die Pumpen der Pure Loop 2 Serie sind doppelt entkoppelt. Das bedeutet, dass Radiator und CPU-Kühlblock entkoppelt an den Schläuchen montiert sind, um die Übertragung von Vibrationen zu reduzieren. Ferner soll eine Gummi-Dämpfung im Inneren des Pumpengehäuses für eine zusätzliche Entkopplung sorgen. Daneben ist die Pumpe wie eingangs erwähnt per PWM regelbar. Die Schläuche sind laut Hersteller hochflexibel und mit Nylon ummantelt, um die Waküs auch in Gehäusen mit begrenztem Platzangebot einsetzen zu können.

Die Pure Loop 2 AIO-Serie ist optisch komplett in schwarz gehalten, sodass sie im Innern eines entsprechenden Gehäuses kaum noch auffallen. Lediglich der aus gebürstetem Aluminium gefertigte Kühlblock kann per dezenter ARGB-Beleuchtung farblich herausstechen. Am Radiator gibt es eine leicht zugängliche Nachfüllöffnung, um die Zufuhr zusätzlicher Kühlflüssigkeit zu vereinfachen. Eine 100-ml-Flasche mit Kühlflüssigkeit ist laut be quiet! im Lieferumfang enthalten und sollte für mindestens sechs Nachfüllungen ausreichen.

Die Pure Loop 2 Kompaktwasserkühlungen von be quiet! sind mit allen aktuellen Mainstream-Desktop-Prozessoren von Intel und AMD kompatibel und werden ab 10. Oktober 2023 in den Radiatorgrößen 120, 240, 280 und 360 Millimeter für 90, 105, 115 bzw. 130 Euro verfügbar sein.

Quelle: Pressemitteilung