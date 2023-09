“Counter-Strike 2”: Taktik-Shooter der nächsten Generation ist verfügbar

Wir hatten schon im März 2023 darüber berichtet, nun ist es verfügbar: “Counter-Strike 2”. Die neue Generation des Taktik-Shooter ist ein kostenloses Upgrade für “Counter-Strike: Global Offensive”. Letzteres wurde bei Steam auch schon zugunsten des Nachfolgers komplett entfernt. Dabei bringt “Counter-Strike 2”, das erneut auf der hauseigenen Source-Engine 2 basiert, viele technische Verbesserungen mit. Auch gibt es neu gestaltete Karten und optimierte Netzwerkfunktionen.

Wer bereits “Counter-Strike: Global Offensive” gespielt hat, kann sein Inventory nahtlos in “Counter-Strike 2” übernehmen. Neben der Grafik hat Valve dabei auch die Soundkulisse aufgewertet. Technisch war diese Frischzellenkur sicherlich überfällig. Wer neu einsteigen möchte oder einfach weiterspielen will, kann “Counter-Strike 2” ab sofort kostenlos via Steam beziehen. Der Download bringt ca. 27 GByte auf die Waage.

“Counter-Strike 2” nutzt moderne Rendering-Technologien und bringt auch aktualisierte Community-Workshop-Werkzeuge mit. Es gibt internationale und regionale Leaderboards und dynamische Rauchgranaten, die das Gameplay verändern sollen. Stammspieler werden dabei sicherlich jede noch so kleine Anpassung, etwa an den Karten, mit Argusaugen beobachten.

Wir wünschen jedenfalls viel Spaß beim Zocken des neuen Titels von Valve!

