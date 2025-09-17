Gigabyte MO27U2 Gaming-Monitor im Test

Anzeige

Einleitung

Gigabyte präsentierte und erweiterte auf der diesjährigen CES in Las Vegas sein bestehendes Monitor-Portfolio mit dem neuen MO27U2 Gaming-Monitor. Somit wagt die Firma den nächsten Schritt in eine neues Kapitel seiner Monitor-Geschichte. Erstmals setzt der Hersteller auf ein QD-OLED-Panel der Marke Samsung, das nicht nur gestochen scharfe Bilder, sondern auch beeindruckende Kontraste und satte Farben verspricht. Der 27 Zoll große Bildschirm mit einer maximalen Wiederholungsfrequenz von 240 Hz und 4K-Auflösung richtet sich klar an Enthusiasten, die sehr viel Wert auf höchste Bildqualität und Geschwindigkeiten mit geringer Latenz setzen. In diesem Review werfen wir einen genauen Blick darauf, ob der MO27U2 seinem Anspruch gerecht wird und ob die Angaben vom Hersteller und der Preis des Gaming-Monitors von rund 800 Euro gerechtfertigt ist.

Technische Daten: