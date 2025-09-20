Lofree Flow Lite84 Mechanical Keyboard im Test

Anzeige

Die Lofree Flow Lite84 ist eine mechanische Tastatur im 75%-Layout, die in einem Low-Profile-Design hergestellt wurde und damit nur rund halb so hoch ist wie herkömmliche Konkurrenzprodukte. Dies soll vor allem die Handgelenke entlasten, ohne auf die Vorzüge einer mechanischen Tastatur verzichten zu müssen.

Als weitere Besonderheiten werden drei Anschlussvarianten bereitgestellt. Die Tastatur ist kabelgebunden, aber auch per Funkempfänger oder Bluetooth betreibbar, da sie einen eingebauten 2000-mAh-Akku besitzt.

Die verbauten Switches und PBT-Keycaps sollen sich trotz der geringeren Höhe austauschen und gegen alternative Varianten ersetzten lassen. Durch einen mehrlagigen Aufbau der Tastatur wird zudem ein satter Tippsound versprochen, wie es bei mechanischen Tastaturen zu erwarten ist.

Erhältlich ist die Tastatur in den Farben Weiß, Marmor und Rosa. Außerdem ist mit der Flow Lite100 eine Variante mit 100 statt 84 Tasten erhältlich, die technisch ansonsten aber nahezu identisch sein soll. Unser Testexemplar besitzt ein deutsches Layout. Diese Version ist derzeit etwa bei Amazon für knapp 120 Euro erhältlich.

Lieferumfang

Der Lieferumfang der Lofree Flow Lite84 fällt übersichtlich aus. Er besteht lediglich aus einem USB-C auf USB-A Kabel und einer Anleitung.