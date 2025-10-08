Ecoflow River 3 Plus im Test

Anzeige

Es ist lange her, dass wir Powerstations getestet haben, aber jetzt haben wir die Ecoflow River 3 Plus unter die Lupe genommen. Falls ihr neu seid und das Sortiment verwirrend findet, eine kurze Einführung: Es gibt die Delta Serie, welche primär auf hohe Leistung und Kapazität abzielt, sowie die River Serie, bei der vor allem die Mobilität im Vordergrund steht. Zusätzlich gibt es seit neustem noch die Trail-Serie für die Rucksacktouristen.

Ich teste die Basiseinheit der River 3 Plus mit 286 Wh Akkukapazität, die derzeit für knapp 300 Euro angeboten wird. Für diese gibt es noch die ansteckbaren Zusatzakkus EB300 (286 Wh) und EB600 (572 Wh), aber es kann jeweils nur ein Akku angesteckt werden. Beide Akkus bieten einen 140 Watt USB-C Ein-/Ausgang. Das könnte für euch ein wichtiges Feature sein, denn die River 3 Plus hat nur einen USB-C Anschluss mit 100 Watt Leistung.

Daneben gibt es noch die mit 3,5 kg deutlich leichtere River 3 ohne „Plus“, welche mit 245 Wh etwas weniger Kapazität und nur die halbe Wechselrichter-Leistung hat. Sie bietet auch keine ansteckbaren Akkus und ist völlig auf Portabilität mit gutem Preis-Leistungsverhältnis ausgerichtet. Die Plus Serie gibt es neben der hier getesteten Version auch noch mit einer „Wireless“ Variante, die Qi2-Laden mit 15 Watt unterstützt.