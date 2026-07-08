Samsung Galaxy Unpacked: Launch-Event für den 22. Juli 2026 offiziell bestätigt

Samsung hat endlich offiziell bestätigt, was die Gerüchteküche seit Wochen wusste: Am 22. Juli 2026 wird der südkoreanische Hersteller neue Geräte vorstellen. Entsprechend findet an jenem Datum ein Galaxy Unpacked statt. Ihr Debüt geben werden an jenem Termin die Foldables Samsung Galaxy Z Flip9, Fold8, Fold8 Ultra sowie die Smartwatches Galaxy Watch9 und Watch Ultra2.

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Möglich ist zusätzlich, dass wir am selben Datum auch noch neue Galaxy Buds erleben werden. Da ranken sich derzeit etwa Gerüchte um einen Open-Ear-Kopfhörer des südkoreanischen Herstellers. Wer sich für die neuen Geräte interessiert, kann die Präsentation live ab 15 Uhr am 22. Juli 2026 via YouTube oder über den Samsung-Newsroom verfolgen.

Klar ist, dass Samsung insbesondere mit seinen Foldables preislich im Premium-Segment unterwegs sein wird. So stehen Preise von 1.299 Euro für das Galaxy Z Flip8, 1.999 Euro für das Fold8 und mindestens 2.199 Euro für das Fold8 Ultra im Raum. Zu beachten ist, dass das Fold8 Ultra eigentlich der Nachfolger des Fold7 ist. Hingegen steht das Fold8 für ein neues Einstiegsmodell mit abgespeckten, technischen Daten.

Die Samsung Galaxy Watch9 soll hingegen Gerüchten zufolge ab 409 Euro den Besitzer wechseln, während die Galaxy Watch Ultra2 749 Euro kosten könnte.

Quelle: Samsung