Telekom KI-Phone Pro: Smartphone soll künstliche Intelligenz für weniger als 250 Euro liefern

Die Telekom hat mit dem KI-Phone Pro ein neues Smartphone vorgestellt, das man unter seiner eigenen Marke vertreibt. Im Handel wird das mobile Endgerät ab dem 14. Oktober 2025 zu haben sein. Es kostet 229 Euro. Seinen Namen soll das KI-Phone Pro unter anderem durch den Perplexity-Assistenten und die Integration von Picsart in die Kamera rechtfertigen. Technisch handelt es sich hier jedoch um ein Einstiegsmodell.

So nutzt das KI-Phone Pro bedauerlicherweise etwa ab Werk noch das veraltete Android 15. Als SoC hält der Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 her, welcher von 8 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz begleitet wird. Letzterer ist via microSD um bis zu 2 TByte erweiterbar. Nach IP67 ist das Smartphone der Telekom geschützt vor Staub und Wasser. Der AMOLED-Bildschirm wiederum weist eine Auflösung von 2.392 x 1.080 Pixeln auf, legt 120 Hz Bildwiederholrate an und kommt auf 6,8 Zoll Diagonale.

Die Triple-Kamera des Telekom KI-Phone Pro legt 50 (Weitwinkel) + 13 (Telephoto-Kamera) + 2 (Makro) Megapixel an. Die Frontkamera verfügt über 32 Megapixel für Selfies. Dem Akku schreibt der Hersteller 5.000 mAh zu. Neben dem Perplexity Assistenten, ist auch ein 18-monatiges Abo für Perplexity Pro enthalten. Die Lizenz für Picsart Pro läuft 12 Monate.

Das neue KI-Phone Pro ist ab dem 14. Oktober 2025 als T Phone 3 Pro im Kundenservice, online auf telekom.de, im Telekom-Shop und im Fachhandel erhältlich. In Kombination mit ausgewählten Telekom-Tarifen gibt es das Smartphone sogar bereits für einen Euro.

Verkaufsstart Oktober 2025 Abmessungen 166,8 x 78,8 x 8,4 mm Gewicht ca. 200 g Farbe GraphiteGray Akku Li-Ionen, 5.000 mAh SAR-Wert 0,940W/kg Betriebssystem Android 15 Kamera 50 Megapixel Triplekamera Display 17,2 cm (6,8 Zoll) AMOLED FullHD+ 120 Hz Display, Auflösung: 2.392 x 1.080 Pixel Arbeitsspeicher | Datenspeicher 8 GB | 256 GB Speichererweiterung (optional) microSD, max. 2 TB Prozessor 2,4 GHz Octa-Core Prozessor, 4xA78 (2,4 GHz) + 4xA55 (1,8 GHz), Typ: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Schnittstellen Bluetooth, USB TypC, Wi-Fi 6E (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz) Sondereigenschaften Magenta AI

Quelle: Telekom