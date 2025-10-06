AMD OpenAI bestätigen umfassende GPU-Partnerschaft

OpenAI sichert sich aktuell offenbar eine Partnerschaft nach der anderen. Nachdem man letzte Woche eine Kooperation mit Samsung bestätigen konnte, hat man heute eine enge Zusammenarbeit mit AMD offenbart. So will OpenAI GPUs von AMD mit einer Leistung von 6 Gigawatt einsetzen. Das soll allerdings nicht auf einen Schlag passieren. Vielmehr handelt es sich hier um eine mehrjährige und mehrere Chip-Generationen umfassende Vereinbarung.

Anzeige

Im ersten Schritt wird OpenAI GPUs der Reihe AMD Instinct MI450 mit 1 Gigawatt implementieren. Dieser Prozess wird im 2. Halbjahr 2026 beginnen. OpnAI verlässt sich damit also verstärkt auch auf Chips von AMD – mit Nvidia kooperiert der KI-Anbieter natürlich ebenfalls. OpenAI und AMD wollen durch die enge Partnerschaft nach eigenen Angaben auch gegenseitig ihre Roadmaps optimieren und abstimmen. Die Kooperation ist natürlich nicht völlig neu, sondern begann bereits mit den Chip-Reihen MI300X und MI350X. Jetzt intensiviert man jedoch die Zusammenarbeit.

Freilich loben sowohl die Manager von AMD als auch die Führung von OpenAI sich nun gegenseitig werbewirksam in den Himmel. Man spricht davon, dass man gemeinsam die KI-Infrastruktur auf die nächste Stufe heben werde.

Quelle: OpenAI