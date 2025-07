TSMC hat erste Nova Lake 2-nm-CPUs an Intel geliefert

Intel hat offenbar einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung der kommenden Generation von Desktop-Prozessoren erreicht. Die unter dem Codenamen „Nova Lake“ bekannten CPUs haben angeblich den Tape-Out in TSMCs 2-Nanometer-Fertigung absolviert, sodass Intel diese jetzt intern testen kann. Bis zur Markteinführung dauert es aber wohl noch mehr als ein Jahr.

Dieser (hinter einer Paywall versteckte) Bericht von SemiAccurate überrascht, denn Intel hebt desöfteren für die eigenen CPUs die eigene 18A-Fertigung hervor. Offenbar will der Chiphersteller für Nova Lake aber mehrgleisig fahren und genügend Kapazitäten sicherstellen, sollte sich der 18A-Prozess als nicht ausreichend tauglich oder wirtschaftlich erweisen. Eine parallele Produktion in Taiwan in TSMCs neuestem N2-Fertigungsprozess soll wohl eine höhere Flexibilität gewährleisten.

Durch den Tape-Out erhält Intel jetzt testfähige Prozessoren, die in den eigenen Laboren unter verschiedenen Bedingungen untersucht werden können, sowohl auf Fehler als auch Leistungsfähigkeit. Zuvor wurde bereits berichtet, dass Intels Nova Lake 10 bis 60 Prozent schneller werden soll, was auf einen größeren integrierten Cache zurückzuführen sein dürfte.

Diese internen Tests nach dem Tape-Out dauern üblicherweise rund einen Monat, woraufhin etwaige Anpassungen vorgenommen werden können und die Massenfertigung vorbereitet werden kann. Dieser Prozess wird einige Monate dauern. Berücksichtigt man Qualitätssicherung und Versand nach der Produktion, ist von einer frühesten Verfügbarkeit von Intels Nova Lake Desktop-CPUs im dritten Quartal 2026 zu rechnen.

Spannend wird auch die Architektur dieser Prozessoren, denn Intels Nova Lake CPUs könnten bis zu 52 Kerne haben. Üblicherweise verlässliche Quellen berichteten, dass sich das Nova-Lake-Topmodell mit 52 Kernen aus 16 Performance-, 32 Effizienz- und vier zusätzlichen Low-Power-Kernen zusammensetzt. Letztere sind besonders praktisch bei Mobilprozessoren, da sie für das energiesparende Erledigen von Hintergrundaufgaben gedacht sind. Im Desktop-Bereich wären solche LP-Kerne neu. Zudem soll Nova Lake über eine Xe3-Grafikeinheit („Celestial“) und eine Xe4-Videoeinheit („Druid“) verfügen.

Vor Nova Lake wird Intel mit Arrow Lake Refresh CPUs noch 2025 eine Neuauflage der aktuellen Core Ultra 200S angeblich mit höherem Takt und stärkerer NPU auf den Markt bringen. Zudem werden mit Intels Panther Lake neue Mobilprozessoren für Notebooks kommen, die ebenfalls noch dieses Jahr starten sollen.

