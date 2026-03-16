TCL schickt bald eigene OLED-Panels für Monitore in die Massenproduktion

TCLs Tochterfirma TCL CSOT wird angeblich bereits im Juli 2026 seine ersten OLED-Panels für Monitore in die Massenproduktion schicken. Dadurch würde man dann mit LG Display und Samsung Display direkt konkurrieren. Die beiden Tochterunternehmen von LG und Samsung liefern aktuell im Grunde so gut wie alle OLED-Bildschirme für Monitore. TCL CSOT will unter anderem mit effizienter Fertigung kontern – dank Inkjet-Verfahren.

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Das erste OLED-Panel von TCL CSOT soll auf 27 Zoll Diagonale kommen, mit 4K auflösen und 120 Hz operieren. Eigentlich war die Produktion erst für 2027 angedacht. Jedoch ist auch nicht offiziell bestätigt, dass wirklich schon ab Juli 2026 produziert werden kann. Aktuell sind das nur Gerüchte aus dem asiatischen Raum. Obendrein geht es hier ausdrücklich nur um die Panels. Welche Partner dann darauf basierend erste Monitore veröffentlichen könnten, ist offen.

Naheliegendster Kandidat wäre natürlich der Mutterkonzern TCL. Bis dann aber tatsächlich die ersten OLED-Monitore auf Basis der Panels von TCL CSOT erscheinen, dürften mindestens noch einige Monate nach dem Juli 2026 ins Land gehen. Mit viel Glück könnten auf der IFA 2026 oder aber der CES 2027 die ersten Ankündigungen anstehen.

Kunden könnten am Ende vom Einstieg TCL CSOTs profitieren: Generell entsteht dadurch Druck auf LG Display und Samsung Display, was zu fallenden Preisen führen könnte.

Quelle: EET China