Oppo Find X8 Ultra: Neues Premium-Smartphone mit viermal 50 Megapixeln

Oppo hat mit dem Find X8 Ultra ein neues Smartphone-Flaggschiff vorgestellt. Bedauerlicherweise erscheint das mobile Endgerät zunächst nur in China. Es ist unklar, ob es auch international auf den Markt kommen wird. Herausstechend ist vor allem die Kamera-Ausstattung. Die Vierfach-Cam bietet nämlich 50 (Weitwinkel, Sony LYT-900, OIS) + 50 (Periskop-Telephoto, Sony LYT-700, OIS, 3x optischer Zoom) + 50 (Periskop-Telephoto, Sony LYT-600) OIS, 6x optischer Zoom) + 50 (Ultra-Weitwinkel, Samsung JN5) Megapixel. Für die Kamera verwendet Oppo das Branding von Hasselblad.

Es sind also gleich zwei Telephoto-Kameras im Periskop-Design an Bord. Dagegen wirkt die Frontkamera mit 32 Megapixeln wieder konventionell. Das Oppo Find X8 Ultra ist gerade einmal 8,78 mm dick und auch nach IP68 / IP69 gegen Staub und Wasser geschützt. Ein weiteres Merkmal ist der überdurchschnittliche Akku mit 6.100 mAh, welcher mit 100 Watt kabelgebunden und 50 Watt kabellos aufladbar ist. Auch Reverse Wireless Charging mit 10 Watt ist möglich. Als Betriebssystem dient Android 15 mit der Oberfläche ColorOS 15.

Das Oppo Find X8 Ultra setzt auf ein LTPO-OLED-Display mit 3.168 x 1.440 Pixeln als Auflösung sowie einer dynamischen Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Der Bildschirm kommt auf 6,82 Zoll Diagonale und eine maximale Helligkeit von 1.600 Nits. Als Chip dient der Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Neu sind auch zwei spezielle Buttons. Einer sitzt an oberen, linken Rahmen und lässt sich frei belegen. Der andere am unteren, rechten Rahmen ist für den Schnellstart der Kamera gedacht.

Oppo bringt das Find X8 Ultra in den Farben Schwarz, Weiß und Rosa in den Handel. Es kostet mit 12 GByte LPDDR5X-RAM und 256 GByte UFS-4.1-Speicherplatz umgerechnet ca. 795 Euro. Mit 16 / 512 GByte sind es dann 860 Euro. Die maximale Ausstattung mit 16 GByte RAM und 1 TByte Speicherplatz kostet schließlich 980 Euro. Ab 16. April 2025 ist das Find X8 Ultra in China erhältlich.

Quelle: Oppo