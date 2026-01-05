Withings Body Scan 2: Smarte Waage der nächsten Generation

Withings hat im Rahmen der in Las Vegas laufenden Messe CES 2026 seine neue Smart Scale, die Body Scan 2, vorgestellt. Die smarte Waage der nächsten Generation soll über 60 relevante Biomarker innerhalb vob nur 90 Sekunden messen und so umfassende Körperanalysedaten liefern. Der Hersteller selbst erklärt das Gerät zur „weltweit ersten wissenschaftlich fundierten Longevity-Station für zu Hause“.

Messen lassen sich mit der smarten Waage die Herzleistung, Arterienelastizität, Blutzuckerregulation, Zellgesundheit und die Stoffwechseleffizienz. Withings erklärt, dass zudem ein Algorithmus helfe, die Herz-, Gefäß- und Stoffwechselgesundheit einzuschätzen und dem Nutzer sogar Tipps zur Verbesserung der Werte zu geben. Die Body Scan zwei kann auch warnen, wenn Risiko einer Bluthochdruckerkrankung besteht. Ebenfalls kann sie eine Beurteilung der Herzpumpfunktion mittels Impedanzkardiographie (ICG) abgeben. Des Weiteren schätzt die Waage die Zellgesundheit, Stoffwechseleffizienz und Blutzuckerregulation mittels ultra-hochfrequenter Bioimpedanzspektroskopie (BIS).

Dazu nutzt die brandneue Withings Body Scan 2 Pulswellengeschwindigkeit (PWV). Mit dieser kann laut Hersteller die Steifigkeit der Arterien in Armen und Beinen gemessen werden. Daraus lassen sich Hinweise auf die Zukunft der Herz-Kreislauf-Gesundheit ableiten. Anschließend kann die Waage Hinweise darauf geben, wie ein veränderter Lebensstil dabei helfen könnte, die Aussichten zu verbessern.

In der Begleit-App lassen sich die Messergebnisse in einem Gesundheitsverlaufswert chronologisch überblicken. Die Waage nutzt als Schnittstellen zur App Wi-Fi und Bluetooth. Im Übrigen kommt die Waage mit einer Akkuladung bis zu 15 Monate hin. In Sachen Design nutzt die Smart Scale eine Oberfläche aus gehärtetem Glas. Im Griff sind Sensoren und Elektroden integriert, welche die Messungen ermöglichen. Der ausziehbare Griff enthält zudem ein farbiges LC-Display, das die Messergebnisse während des Wiegens anzeigt.

In den Handel kommt die smarte Waage Withings Body Scan 2 voraussichtlich ab dem 2. Quartal 2026. Sie soll 499,95 Euro kosten. Aktuell fehlen noch die notwendigen CE-Zulassungen für die diversen Messwerte.