Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: Hygienisches Wischen der nächsten Generation

Dreame hat einen neuen Saug- und Wischroboter vorgestellt: den Aqua10 Ultra Roller Complete, welcher gleichzeitig die neue Aqua-Modellreihe etabliert. Der Fokus liegt hier auf der Wischfunktion, welche gleich mehrere Neuerungen mitbringt. Selbstreinigende Walzenmopps, die fortwährend mit sauberem Wasser gespült werden, sollen nämlich für mehr Hygiene sorgen. Jeder Wischvorgang erfolgt mit sauberem Wasser. Der Mopp rotiert dabei mit 100 U/min. Eine „Schaberfunktion“ reinigt die Mopps und führt gleichzeitig Schmutzwasser in einen separaten Tank ab.

Zwölf Düsen und eine Druckregelung passen den Wasserfluss während des Reinigungsvorgangs fortwährend an, damit auch hartnäckige Flecken beseitigt werden. Dazu bewirbt Dreame den Aqua10 Ultra Roller Complete mit dem „FluffRoll-Modul“. Dieses sitzt hinter dem Walzenmopp und rotiert mit 1000 U/min in entgegengesetzter Richtung. Dadurch werden die Fasern des Mopps aufgelockert, was auch den Kontakt zu unebenen Oberflächen sowie die Reinigungsergebnisse verbessern soll.

Der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete verschließt die Walze, wenn Teppiche erkannt werden, sodass diese nicht durchnässen sollen. Die Station wiederum ermöglicht eine Heißwasserreinigung bei 100° C. Zudem soll der Roboter Schwellen von bis zu 3 cm Höhe überwinden und kann seinen Laserturm einfahren, um unter niedrige Möbel zu gelangen. Die integrierten HD-Kameras erkennen Objekte, darunter auch Fressnäpfe und Katzentoiletten, um die Route und die Reinigung gegebenenfalls anzupassen.

Dabei sollen nicht nur die erwähnten 30.000 pa für saubere Saugergebnisse sorgen, zwei gegenläufige Walzen sorgen für starke Reinigungskraft bei gleichzeitiger Vermeidung von Haarverwicklungen und Verstopfungen. Auch ist hier Unterstützung für den offenen Smart-Home-Standard-Matter vorhanden. Was noch fehlt, sind Angaben zum Preis. Allerdings erscheint der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete auch erst im 4. Quartal 2025.