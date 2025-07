Lexar NM990: PCIe-5.0-SSD mit hoher Schreib- und Leseleistung

Lexar bringt neue SSDs der Reihe NM990 auf den Markt. Dabei handelt es sich um interne Laufwerke im kompakten Format M.2 2280 auf Basis der Schnittstelle PCI-Express 5.0 Dadurch sind hier hohe Schreib- und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 11.000 MB/s bzw. 14.000 MB/s möglich Alternativ weist der Hertszeller eine Leistung von bis zu 1.500K/2.000K IOPS aus.

Auch die Lebenszeit soll hoch sein, denn zumindest der Ausführung der Lexar NM990 gesteht man 3.000 TBW (Total Bytes Written) zu. Die neuen SSDs sind zu Microsoft DirectStorage kompatibel und richten sich laut dem Hersteller an High-End-Gamer, Kreative und KI-Entwickler. Zu den weiteren, technischen Merkmalen zählen ein 8-Kanal-Controller und Wärmeleitpads aus Grafit. So will man auch unter längerer Belastung hohe Geschwindigkeiten liefern.

Die SSD ist mit DRAM Cache und SLC Dynamic Cache ausgestattet und über das Management-Tool Lexar DiskMaster SSD können Firmware-Updates installiert, die SSD verwaltet und der Zustand überwacht werden.

In den Handel kommt Lexars NM990 M.2 2280 PCIe 5.0 NVMe SSD in Kapazitäten von 1, 2 und 4 TByte. Diese Ausführungen kosten jeweils 104,90 (1 TByte), 189,90 Euro (2 TByte) bzw. 369,90 Euro (4 TByte).

Quelle: Pressemitteilung