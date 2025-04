Mova V50 Complete: Saug- und Wischroboter mit speziellen Haustier-Funktionen

Mova bringt in Deutschland sein neues Saug- und Wischroboter-Flaggschiff V50 Ultra Complete auf den Markt. Mit diesem Modell will man insbesondere Besitzer von Haustieren abholen. Denn beispielsweise kann zum Wischen, neben einer regulären Reinigungslösung, auch eine Speziallösung verwendet werden, welche Tiergerüchen vorbeugen bzw. entgegenwirken soll. Obendrein gibt es bei den Bürsten Techniken gegen das Verheddern von Haaren sowie einen speziellen Überwachungsmodus. In diesem sucht der Roboter in Abwesenheit der Menschen gezielt nach den Vierbeinern und kann sogar Vlogs von deren Eskapaden anfertigen.

Anzeige

Zudem erkennt der Mova V50 Ultra Complete Objekte, zu denen auch Tierkot zählt, um diese gezielt zu umfahren. Generell setzt man für die Navigation auf eine Kombination aus LiDAR und Kameras. Der Sensor-Turm lässt sich einfahren, wodurch der Roboter dann nur noch 89,5 mm hoch ist. Dazu kann „Thermo-Wischen“ genutzt werden. Dafür kommt dann 50° heißes Wasser zum Einsatz. Nach dem Reinigen können die Mopps in der Entleerungsstation mit heißem Wasser durchgespült und bei 60° Heißluft getrocknet werden. Per UV-Sterilisation werden dann 99,88 % der Bakterien abgetötet.

Dank der Technik StepMaster kann der Mova V50 Complete Hindernisse mit bis zu 4,2 cm Höhe überwinden. Bei zweistufigen Hindernissen ist eine Gesamthöhe von 6 cm zu erreichen. Dabei nennt man als Saugleistung beeindruckende 24.000 pa. In der Station sitzt natürlich auch ein Beutel, der mehrere Wochen lang den Staub aufnehmen kann, bis er entleert werden muss.

Es gibt den neuen Mova V50 Complete ab sofort im deutschen Handel. Bis z. Mai 2025 gilt ein reduzierter Launch-Preis von 1.299 Euro. Anschließend klettert diese Summe auf 1.399 Euro. Zum Start ist zudem ohne Aufpreis ein Wartungskit im Wert von 199 Euro enthalten. Mova gewährt drei Jahre Garantie.