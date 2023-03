Samsung Galaxy A54 5G und Galaxy A34 5G offiziell vorgestellt

Samsung hat zwei neue Smartphones für den europäischen und damit auch den deutschen Markt vorgestellt: die Galaxy A54 5G und Galaxy A34 5G. Das höherwertige Modell ist natürlich das A54 5G, welches ein AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate, FHD+-Auflösung und 6,4 Zoll Diagonale einsetzt. Als Maße sind 158,2 x 76,7 x 8,2 mm angegeben. Als SoC dient beim Samsung Galaxy A54 5G der Exynos 1380 mit acht Kernen – begleitet von 8 GByte RAM und 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz.

Letzterer ist via microSD erweiterbar. Was die Kameras betrifft, so setzt das Samsung Galaxy A54 5G auf eine Triple-Cam mit 50 (Weitwinkel) + 12 (Ultra-Weitwinkel) + 5 (Makro) Megapixel. Die Selfie-Kamera greift auf 32 MP zurück und sitzt in einem mittigen Punch-Hole. Für den Akku sind 5.000 mAh drin – bei Ladung mit 25 Watt. Nach dem Standard IP67 ist das Smartphone der Südkoreaner geschützt gegen Staub und Wasser.

Das Samsung Galaxy A34 5G sattelt auf den MediaTek Dimensity 1080 als SoC, 8 GByte RAM und abermals wahlweise 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz um – erneut erweiterbar via microSD. Auch der Akku verbleibt bei 5.000 mAh und 25-Watt-Schnellladung. Für das AMOLED-Display mit 6,6 Zoll hagelt es erneut eine Auflösung von FHD+ sowie eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Als Maße sind hier 161,3 x 78,1 x 8,2 mm genannt. Das Gewicht steht bei 199 g. Abermals ist Schutz nach IP67 gewährleistet.

Das Samsung Galaxy A34 5G nutzt eine Triple-Kamera mit 48 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 5 (Makro) Megapixeln. Die Selfie-Cam steht bei 13 MP.

Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy A54 5G wird in den vier Farben Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White erhältlich sein. Das Galaxy A34 5G wird in den Farben Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome Silver verfügbar sein. Kunden, die ein neues Samsung Galaxy A54 5G vom 15.03.2023 bis zum 03.04.2023 im Samsung-Online-Shop kaufen, können sich zusätzlich bei Eintausch eines Altgeräts über 50 € Tauschprämie freuen, plus bis zu 400 € Ankaufswert für das Altgerät als Vorabzug sowie doppelten Speicher im Wert von 50 € sichern.

