E3 2024 und 2025 finden nicht in Los Angeles statt

Die Stadt Los Anageles gibt an, dass die Videospielemesse E3 weder 2024 noch 2025 stattfinden werde – zumindest jedenfalls nicht in LA. Das offizielle Tourism Board der Stadt führt das Event jedenfalls als gestrichen auf. Verwundern würde das wohl kaum jemanden. So wurde die E3 2020 komplett wegen der Corona-Krise gestrichen, während es dann 2021 ein rein digitales Event mit gemischter Resonanz gab. Sowohl 2022 als auch 2023 strich man die Messe dann wieder gänzlich.

Somit wäre es fast schon die logische Konsequenz, das Konzept der E3 jetzt aufzugeben. Es erscheint sehr schwierig, dass die Messe noch einmal zum alten Glanz zurückfinden könnte. Die letzte “normale” E3 fand 2019 statt. Viele große Publisher finden mittlerweile mehr Gefallen daran, eigene digitale Events abzuhalten, um Aufmerksamkeit für ihre Titel zu generieren. Zumal es mit dem Summer Game Fest sowie der Gamescom andere Veranstaltungen für die Gaming-Industrie gibt, die möglicherweise ausreichen.

Die ESA, ein Branchenverband der Spieleindustrie, hat zu Protokoll gegeben, dass es noch keine finale Entscheidung zur E3 2024 geschweige denn der E3 2025 gegeben habe. Es sollen angeblich Gespräche darüber laufen, wie man zukünftige E3-Messen so gestalten könne, dass sie den größten Mehwert für die Industrie bieten.

Insofern kann man da nur abwarten. Allerdings scheint es aktuell doch eher düster als rosig für die Zukungt der E3 auszusehen.

Quelle: Stephen Totilo (Twitter)