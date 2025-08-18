LG gram Pro (2025): Professionelle Notebooks mit der GeForce RTX 5050

LG erweitert seine Reihe der Notebooks für professionelle Anwender, der gram Pro. Hatte man schon auf der CES 2025 neue Modelle für das laufende Jahr vorgestellt, so ergänzt man die Reihe jetzt um die neuen Ableger LG gram Pro 16Z90TR und 17Z90TR. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der Bilddiagonalen von jeweils 16 bzw. 17 Zoll. Daraus ergeben sich natürlich auch unterschiedliche Größen und Gewicht. So wiegt das LG gram Pro 16Z90TR 1,36 kg, während das 17Z90TR auf 1,48 kg kommt.

Die eigentliche Neuheit der beiden frischen Modellvarianten der LG gram Pro 16Z90TR und 17Z90TR liegt jedoch darin, dass diese als Grafiklösung nun auf die GeForce RTX 5050 von Nvidia setzen dürfen und damit auch DLSS 4 unterstützen. Gekoppelt mit den LC-Displays mit Auflösungen von 2.560 x 1.600 Pixeln bei 144 Hz Bildwiederholrate hebt der Hersteller daher auch die angebliche Spieletauglichkeit hervor. Da sollte man allerdings nicht zu optimistisch sein, denn die verbaute GPU ist dem Einstiegsbereich zuzuordnen.

Die neuen LG gram Pro bieten zudem Vierfach-Speaker mit Dolby Atmos und als Chips Intel Core Ultra H-Series (Arrow Lake). Ansonsten verweist der Hersteller noch auf die Funktionen von „Hybrid KI“. Damit ist aber im Grunde nichts anderes gemeint, als dass einige KI-Lösungen sich nicht nur über die Cloud abrufen lassen, sondern auch lokal auf dem Gerät ausgeführt werden können. Für lange Akkulaufzeiten soll ein Akku mit 90 Wattstunden (Wh) sorgen.

Die LG gram Pro 16Z90TR (16 Zoll) und 17Z90TR (17 Zoll) sind voraussichtlich ab Mitte September 2025 für eine UVP von 2.299 Euro bzw. 2.499 Euro erhältlich.