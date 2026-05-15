„007 First Light“ gratis zu ausgewählten GeForce-GPUs

Nvidia hat eine neue Bundle-Aktion für seine aktuelle GeForce RTX 50 Serie angekündigt. Käufer ausgewählter Grafikkarten, Gaming-PCs oder Notebooks erhalten im Rahmen der Promotion eine kostenlose Kopie des kommenden AAA-Titels „007 First Light“. Die Aktion läuft offiziell vom 13. Mai 2026 bis zum 10. Juni 2026. Die Einlösung der Spielcodes ist anschließend noch bis zum 8. Juli 2026 möglich.

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Teilnahmeberechtigt sind zahlreiche Modelle der aktuellen GeForce-Generation auf Basis der Blackwell Grafikarchitektur. Dazu zählen die GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070 sowie RTX 5060 Ti als diskrete Grafikkarten. Zusätzlich umfasst die Aktion Komplettsysteme und Gaming-Notebooks mit diesen RTX-50-GPUs. Bei den Laptops kommen zusätzlich Modelle mit der GeForce RTX 5060 Laptop-GPU (ohne Ti) in den Genuss dieses Spiele-Bundles.

Wie üblich hängt die tatsächliche Verfügbarkeit von Region, Händlerbeteiligung und Lagerbestand ab. Nvidia weist außerdem darauf hin, dass pro Kunde lediglich ein Redemption-Code eingelöst werden kann.

Bundle-Aktionen gehören seit Jahren zu den wichtigsten Marketinginstrumenten im GPU-Markt. Gerade in Zeiten weiterhin hoher Grafikkartenpreise versuchen Hersteller, den wahrgenommenen Gegenwert ihrer Produkte über kostenlose AAA-Spiele zu erhöhen, ohne die Hardwarepreise direkt zu senken.

Für viele Käufer kann ein aktueller Vollpreistitel den Ausschlag geben, insbesondere bei hochpreisigen Enthusiast-GPUs oder Gaming-Notebooks. Nvidia setzt dabei zunehmend auf Spiele, die moderne RTX-Technologien demonstrieren können.

Technische Details zu 007 First Light sind bislang noch rar. Anfang dieses Jahres hatte das Entwicklerstudio lediglich vergleichweise moderate PC-Mindestanforderungen für 007 First Light verkündet. Allerdings gilt als wahrscheinlich, dass der Titel moderne GeForce-Features wie Raytracing, DLSS sowie KI-gestützte Frame-Generation unterstützen wird. Nvidia koppelt seine Bundle-Kampagnen seit einiger Zeit gezielt an Spiele, die die eigenen RTX-Technologien prominent einsetzen. Damit dient die Aktion nicht nur als Kaufanreiz für neue Hardware, sondern gleichzeitig als Showcase für das RTX-Ökosystem.

Die neue „007 First Light“-Promotion dürfte vor allem für Käufer interessant sein, die ohnehin ein Upgrade auf eine GeForce-RTX-50-Grafikkarte planen. Zwar verändert das Bundle nichts an der weiterhin angespannten Preisstruktur vieler GPUs, der kostenlose AAA-Titel erhöht jedoch den Gesamtwert des Angebots spürbar. Das Spiel soll am 27. Mai 2026 offiziell erscheinen.

Quelle: Nvidia