“Diablo IV” ab 26. März 2024 mit Ray-Tracing

Das Hack-and-Slash “Diablo IV” erhält am 26. März 2024 ein technisches Upgrade. Ab jenem Datum soll das Spiel von Blizzard nämlich auch Ray-Tracing für eine verbesserte Beleuchtung unterstützen. Dass so eine Aktualisierung folgen würde, ist schon eine Weile bekannt. Doch jetzt steht auch der Stichtag für die Veröffentlichung fest. Dazu erinnern wir: Ab dem 28. März 2024 wiederum ist “Diablo IV” für Abonnenten des Game Pass ohne Mehrkosten spielbar. Denn dann hält der Titel in der Flatrate Einzug.

“Diablo IV” bietet bereits in Kombination mit Grafikkarten der Reihe Nvidia GeForce RTX Unterstützung für DLSS 3 mit sowohl KI-Upscaling als auch der Frame Generation. Diese technologische Zusammenarbeit zwischen Nvidia und Blizzard trägt also bald neue Früchte. Ray-Tracing soll etwa natürlichere Reflexionen auf dem Wasser, Glasoberflächen sowie Rüstungen zeigen. Auch die generelle Licht- und Schattendarstellung wird verbessert.

Ebenfalls soll “Diablo IV” in diesem Jahr noch einen größeren DLC namens “Vessel of Hatred” erhalten. Der soll die Geschichte des Hauptspiels fortführen und neuen Content anbieten. Dazu sollen eine neue Klasse sowie eine neue Region gehören.

Quelle: Nvidia