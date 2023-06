Epic Games Store: “Guacamelee! 2” und “Guacamelee! Super Turbo Championship Edition” sind gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei neue Spiele kostenlos. Damit erfolgt die Ablösung von “Payday 2”, das Interessierte seit dem letzten Donnerstag ab 17 Uhr gratis ihrer Sammlung hinzufügen konnten. Als neue Titel halten jetzt das Metroidvania-Spiel “Guacamelee! 2” aus dem Jahr 2018 und auch dessen Vorgänger, “Guacamelee! Super Turbo Championship Edition”, aus dem Jahr 2013 Einzug.

Beide Spiele können also ab sofort im Epic Games Store kostenlos der eigenen Sammlung hinzugefügt werden. Lediglich ein Konto ist bei der Plattform selbstverständlich notwendig. So sind die Gratis-Spiele natürlich ein Weg, um Nutzer zum Store zu locken. Am Ende hofft Epic Games natürlich, dass diejenigen, welche sich die kostenlosen Titel sichern, irgendwann auch ein paar Euro im Store ausgeben.

Ob die neuen Gratis-Spiele da als Lockmittel geeignet sind? Das entscheidet ihr. Für lau kann man sich kaum beklagen, zumal die beiden Spiele anno dazumal weitgehend sehr positive Kritiken ernten konnten.

Sollten die beiden Spiele nichts für euch sein, dann wartet auf den nächsten Donnerstag. Da wird es erneut um 17 Uhr eine Ablösung und somit neue Gratis-Spiele im Epic Games Store geben.

Quelle: Epic Games Store