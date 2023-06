Intel streicht das ‘i’: Nur noch Core & Core Ultra CPUs

Intel wird nach 15 Jahren die Namensgebung seiner kommenden CPU-Generation ändern. Statt Core i3, i5 und i7 bis i9 mit den entsprechenden Nummern wird es künftig zwei Klassen geben: Intel Core für Mainstream-Prozessoren und Intel Core Ultra für High-End Modelle. Beide Stufen werden dann aber wieder nummeriert in Core 3, 5 und 7 sowie Core Ultra 5, 7 und 9.

Die bisherigen Trennung bei den Core-Prozessoren von i3 bis i9 wurde bereits 2008 mit der Nehalem-Mikroarchitektur eingeführt. Gleichzeitig war dies auch die erste Core-Generation, zuvor trennte Intel seine CPU-Klassen lediglich in Pentium und Celeron.

Außerdem streicht Intel offiziell die Nummerierung seiner Core-Generationen. Bislang bezeichnte der Hersteller beispielsweise die “Raptor Lake” Prozessoren offiziell als 13. Core-Generation, was sich in der Nummerierung wie etwa beim Core i7-13700K niederschlug. Wie die Nummerierung bei den kommenden Generationen aussehen wird, ist noch unklar. Eventuell wird es also keinen “Core 7 Prozessor 15700” geben, sondern mit einer komplett anderen Nummer.

Wirksam wird die neue Namensgebung mit der kommenden CPU-Generation unter dem Codenamen “Meteor Lake”. Den Anfang dürften Mobilprozessore für Notebooks gegen Ende dieses Jahres machen. Die ersten Intel Core und Core Ultra Desktop-CPU werden 2024 erwartet.

Quelle: Intel