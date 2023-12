Intel mit neuen Core 14000 CPUs am 8. Januar

Wie erwartet wird Intel zur CES Anfang Januar in Las Vegas neue Prozessoren der aktuelle Core-14000-Serie einführen. Das hat Tradition bei Intel und war auch bei vorherigen Generationen der Fall. Nachdem zuvor im Herbst die ersten Modelle auf den Markt kamen, wird die CPU-Familie zu Beginn des Folgejahres vervollständigt. Das wurde jetzt von einer chinesischen Quelle auch für die 14. Generation bestätigt.

Offiziell ist das natürlich noch nicht, aber nach diesen Informationen wird Intel neue Prozessormodelle der 14. Core-Generation, die mit einer TDP von 65 Watt oder weniger kommen sollen, am 8. Januar 2024 vorstellen. Am Tag darauf wird Intel auf der CES eine Keynote in Las Vegas halten.

Intel hat die 14. Core-Generation mit dem Codenamen “Raptor Lake-Refresh” offiziell Mitte Oktober eingeführt. Dabei hat sich der Hersteller wie üblich zu Beginn aber auf einige High-End-Modelle ohne festen Multiplikator beschränkt, die einfach übertaktet werden können (K-Modelle). Bisher sind Modelle zwischen Core i5-14600KF mit 14 Kernen und Core i9-14900K mit 24 Kernen erhältlich. Wie die vorherige CPU-Generation passen diese in Mainboards mit LGA1700-Sockel und setzen auf eine Hybrid-Architektur mit “Raptor Cove” Performance- sowie ‘Gracemont’ Effizienz-Kernen. Anfang nächsten Jahres werden dann weitere Modelle erwartet, die nicht für Overclocking gedacht sind.

Dazu gehören etwa der bereits Ende Oktober ebenfalls in China aufgetauchte Core i3-14100, der als Einsteiger-CPU nur über vier P-Kerne verfügt, die per Hyper-Threading aber immerhin die gleichzeitige Bearbeitung von acht Threads unterstützen. Die Chinesen nennen zudem einen Core i5-14400 mit 6 P-Kernen und 4 E-Kernen.

Quelle: ECSM_Official @ Twitter/X