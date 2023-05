Epic Games Store: Ab sofort sind “Horizon Chase Turbo”, “Kao the Kangaroo” und “Against all Odds” gratis

Im Epic Games Store zeigt man sich heute besonders großzügig. Dort könnten Interessierte gleich drei kostenlose Spiele mitnehmen. Voraussetzung ist lediglich ein, ebenfalls kostenloses, Konto bei der Plattform. Klar, denn die Gratis-Spiele sollen natürlich auch ein Lockmittel darstellen. Man erhofft sich, dass die Nutzer nicht nur die kostenlosen Titel mitnehmen, sondern irgendwann auch mal den ein oder anderen Euro ausgeben.

Kostenlos ist etwa “Kao das Känguru”, ein 3D-Plattformer für Jung und Alt, der sich um das mutige Beuteltier Kao dreht. Das Känguru möchte das Verschwinden seines Vaters aufklären. In mehreren Kapiteln löst man Rätsel, überwindet Feind und stellt seine Geschicklichkeit unter Beweis. Die Entwickler versprechen einen Plattformer mit starker Story, der über viele Kapitel Unterhaltung garantieren soll.

Auch wäre da diese Woche das Spielchen “Against All Odds” gratis. Dabei handelt es sich um ein eigenwilliges Sportspiel, in dem der Spieler in der vielsagenden Slaughter League antritt. Dabei gilt es, einen tödlichen Wettlauf gegen die Konkurrenten zu gewinnen. Kreissägen, Flammenwerfer und die Angriffslust der Rivalen drohen, dem Spieler beim Rennen einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Last but not least wäre da auch noch das Retro-Rennspiel “Horizon Chase Turbo”, das an die Arcade-Racer der 1980er- und 1990er-Jahre erinnern soll. Als Vorbilder nennen die Entwickler Titel wie “Out Run”, “Top Gear”oder auch “Rush.

Quelle: Epic Games Store