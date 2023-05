Die Gewinner des Jubiläumsgewinnspiels 2023

Hartware.net ist am 21. April 2023 bereits 25 Jahre alt geworden und am letzten Sonntag ist das aus diesem Anlass veranstaltete Jubiläumsgewinnspiels zu Ende gegangen. Dabei gab es Preise von be quiet!, Crucial, Fractal, LC-Power und Thermaltake zu gewinnen, die zusammen einen Gesamtwert von fast 2000 Euro erreichen! Nun wurden auch die zehn Gewinner ermittelt.

Anzeige

Die drei Gewinnspielfragen waren mal wieder relativ einfach zu beantworten, denn immerhin rund 93 Prozent aller über 6000 Teilnehmer haben korrekt getippt.

Es gab also erneut eine große Auswahl unter den Teilnehmern und das Los musste entscheiden. Per Zufallsgenerator fiel die Entscheidung auf die folgenden Gewinner:

LC-Power LC-M34-UWQHD-165-C UltraWide-Curved-PC-Monitor: Detlev B. aus Halle be quiet! Pure Base 500 FX Gehäuse, Pure Power 12 M 750W-Netzteil & Pure Rock 2 FX CPU-Kühler: Markus W. aus Friesenheim Fractal Torrent White RGB Gehäuse: Reiner M. aus Greifenstein Thermaltake Core P8 Tempered Glass Full Tower Gehäuse: Ulrich F. aus Aachen Thermaltake Tower 100 Racing Green Mini Chassis: Marcel B. aus München Crucial 32GB Kit (2 x 16GB) DDR5-4800 UDIMM: Steffen B. aus Mühlhausen Crucial X8 1 TB Portable SSD: Thomas E. aus Bad Rappenau Drei LC-Power Sets aus LC-KEY-MECH-2-RGB-C-W TKL-Gaming-Tastatur und LC-M900B-C-W Gaming-Funkmaus: Marko O. aus Paderborn, Oliver S. aus Gelnhausen und Ralph Z. aus Greifswald

Die Gewinner wurden bereits benachrichtigt und die einzelnen Preise sollten in den nächsten Tagen verschickt werden.

Quelle: Jubiläumsgewinnspiel 2023