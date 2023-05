Nokia XR21: Rugged-Smartphone für Outdoor-Freunde vorgestellt

HMD Global hat das neue Smartphone Nokia XR21 vorgestellt, man wirbt damit, dass es quasi die Smartphone-Fassung des nahezu unverwüstlichen Nokia 3310 sei. Demnach überstehe es einen Sturz aus 1,8 m Höhe, halte bis zu einer Stunde in 1,5 m Wassertiefe aus und vertrage selbst einen Wasserstrahl mit 100 bar Druck und 80 °C. Obendrein komme das Smartphone mit Temperaturen zwischen -20 °C und +55 °C klar.

Der Akku des Nokia XR21 soll zwei Tage mit einer Ladung hinkommen, um auch unterwegs ohne Netzstrom in der Nähe Sicherheit zu geben. Das Gerät ist nach MIL-STD-810H und dem Standard IP69K zertifiziert. Zu den technischen Daten zählen ein IPS-LCD-Display mit 6,49 Zoll Diagonale, FHD+ als Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate. Der Screen lässt sich auch mit Handschuhen oder nassen Händen bedienen.

Als SoC ist hier der Qualcomm Snapdragon 695 an Bord, dem 6 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz zur Seite stehen. Für die Dual-Kamera sind 64 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) drin. Die Selfie-Kamera kommt auf 16 Megapixel. Der Akku steht bei 4.800 mAh und lädt mit bis zu 33 Watt auf. Eher enttäuschend ist, dass ab Werk noch Android 12 als Betriebssystem dient. HMD Global verspricht immerhin drei große Android-Upgrades und vier Jahre monatliche Sicherheits-Updates. Ein Jahr gibt es eine besondere Garantie für den Austausch des Displays.

Das Nokia XR21 erscheint generell in den Farben Grün und Schwarz, ist in Deutschland aber zunächst nur in der schwarzen Variante zu haben. Das Nokia XR21 kostet dabei 599 Euro.