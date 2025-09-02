Asus NUC 14 Pro AI: Mini-PC buhlt mit KI-Power um Premium-Nutzer

Der kompakte Rechner ist ab 978 Euro erhältlich

2. September 2025, 17:16 von
Asus bringt in Deutschland mit dem NUC 14 Pro AI einen neuen Mini-PC der gehobenen Klasse auf den Markt. Das spiegelt sich nicht nur im Preis wider, der je nach Ausstattung von 978 bis 1.729 Euro reicht, sondern auch in der Technik. So verbaut der Anbieter aktuelle Intel Core Ultra der Serie 2 mit Intel Arc als Chips. Dazu sind bis zu 32 GByte LPDDR5X-RAM und bis zu 1 TByte Speicherplatz auswählbar.

Die integrierte NPU für KI-Berechnungen wirft 48 TOPS in die Waagschale. Dazu kommen nochmals 67 TOPS durch die GPU. Standesgemäß sind da auch die Schnittstellen wie HDMI 2.1, Thunderbolt 4 mit integriertem DisplayPort 2.1, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, USB-C und Co. Obendrein sind im Asus NUC 14 Pro AI ein Mikrofon und Lautsprecher integriert. Daher lässt sich auch eine Sprachsteuerung ohne zusätzliche Geräte verwenden.

Passend dazu sitzt an der Vorderseite des NUC 14 Pro AI eine Copilot-Taste, zum Aufrufen des KI-Assistenten von Microsoft. Es dient hier konsequenterweise Windows 11 als Betriebssystem. Asus gibt an, dass der Mini-PC für den Betrieb rund um die Uhr entwickelt worden sei. Deswegen nutzt er seine sehr effiziente Kühllösung.

Der Asus NUC 14 Pro AI misst 130 x 130 x 34 mm, wiegt 530 g und kommt auf ein Volumen von 0,57 Litern. Dadurch sollte er selbst auf kleinen bzw. vollgepackten Schreibtischen noch Platz finden. In Deutschland ist der kompakte Rechner ab sofort zu folgenden Preisen erhältlich.

Modellname Artikelnummer UVP Modell CPU RAM Speicher dTPM Betriebssystem
RNUC14LNKU5073H2 90AS00N1-M00170 978 € NUC 14 PRO AI U5-226V 16 GB 512 GB Win 11 Home NextGen
RNUC14LNKU5073N2 90AS00N1-M00100 1.142 € NUC 14 PRO AI U5-226V 16 GB 512 GB Ja Win 11 PRO NextGen
RNUC14LNKU7094H2 90AS00N1-M00190 1.272 € NUC 14 PRO AI U7-258V 32 GB 1 TB Win 11 Home NextGen Premium
RNUC14LNKU7094N2 90AS00N1-M00180 1.435 € NUC 14 PRO AI U7-258V 32 GB 1 TB Ja Win 11 PRO NextGen Premium
RNUC14LNKU9094H2 90AS00N1-M001A0 1.566 € NUC 14 PRO AI U9-288V 32 GB 1 TB Win 11 Home NextGen Premium
RNUC14LNKU9094N2 90AS00N1-M00120 1.729 € NUC 14 PRO AI U9-288V 32 GB 1 TB Ja Win 11 PRO NextGen Premium

Technische Eckdaten des Asus NUC 14 Pro AI

CPU Intel Core Ultra 9 Prozessor 288V (32 GB) cTDP 30W
Intel Core Ultra 7 Prozessor 258V (32 GB) cTDP 30W
Intel Core Ultra 7 Prozessor 256V (16 GB) cTDP 30W
Intel Core Ultra 5 Prozessor 228V (32 GB) cTDP 30W
Intel Core Ultra 5 Prozessor 226V (16 GB) cTDP 30W
Chipset Integriert
Grafik Integriert – Intel Arc
RAM Integriert – LPDDR5x- 8533 16/32 GB on Chip (abhängig vom CPU-Modell)
Speicher 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, unterstützt 256 GB – 2 TB NVMe SSDs
WiFi Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2×2
LAN 1 x Intel 2,5 G LAN
Integrierter Lautsprecher 1 x Interner Mono-Lautsprecher mit externem Smart-Verstärker
Digitale Mikrofone 1 x Internes digitales Mikrofon
TPM dTPM 2.0 oder TPM 2.0 chip (Optional)
Interface Top I/O 1 x Fingerabdruck-Modul
Front I/O 1 x Ein-/Aus-Taste1 x Copilot-Taste

1 x Thunderbolt 4 (unterstützt DisplayPort 2.1)

2 x USB 3.2 Gen1 Typ-A (5 Gbit/s)

1 x Audio-Buchse (Line-Ausgang/Mikrofoneingang/Kopfhörerausgang)
Seitliche I/O 1 x Kensington-Schloss
Rückseitige I/O 1 x Thunderbolt 4 (unterstützt DP2.1)2 x USB 3.2 Gen2 Typ-A (10 Gbit/s)

1 x HDMI-Anschluss

1 x 2,5 G RJ45 LAN

1 x DC-Eingang

Hinweis: Unterstützung von drei Displays durch 2x Thunderbolt 4 und 1x HDMI
Dimension 130 x 130 x 34 mm (0,5746 liter)
Gewicht 0,53 kg
Anmerkung ASUS Corporate Stable Modell
24/7 Operation
Power Supply 20V DC / 19V DC, 6,0 A / 6,32 A 120 W Netzteil

 

Quelle: Asus

