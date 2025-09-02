Asus NUC 14 Pro AI: Mini-PC buhlt mit KI-Power um Premium-Nutzer

Asus bringt in Deutschland mit dem NUC 14 Pro AI einen neuen Mini-PC der gehobenen Klasse auf den Markt. Das spiegelt sich nicht nur im Preis wider, der je nach Ausstattung von 978 bis 1.729 Euro reicht, sondern auch in der Technik. So verbaut der Anbieter aktuelle Intel Core Ultra der Serie 2 mit Intel Arc als Chips. Dazu sind bis zu 32 GByte LPDDR5X-RAM und bis zu 1 TByte Speicherplatz auswählbar.
Die integrierte NPU für KI-Berechnungen wirft 48 TOPS in die Waagschale. Dazu kommen nochmals 67 TOPS durch die GPU. Standesgemäß sind da auch die Schnittstellen wie HDMI 2.1, Thunderbolt 4 mit integriertem DisplayPort 2.1, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, USB-C und Co. Obendrein sind im Asus NUC 14 Pro AI ein Mikrofon und Lautsprecher integriert. Daher lässt sich auch eine Sprachsteuerung ohne zusätzliche Geräte verwenden.
Passend dazu sitzt an der Vorderseite des NUC 14 Pro AI eine Copilot-Taste, zum Aufrufen des KI-Assistenten von Microsoft. Es dient hier konsequenterweise Windows 11 als Betriebssystem. Asus gibt an, dass der Mini-PC für den Betrieb rund um die Uhr entwickelt worden sei. Deswegen nutzt er seine sehr effiziente Kühllösung.
Der Asus NUC 14 Pro AI misst 130 x 130 x 34 mm, wiegt 530 g und kommt auf ein Volumen von 0,57 Litern. Dadurch sollte er selbst auf kleinen bzw. vollgepackten Schreibtischen noch Platz finden. In Deutschland ist der kompakte Rechner ab sofort zu folgenden Preisen erhältlich.
|Modellname
|Artikelnummer
|UVP
|Modell
|CPU
|RAM
|Speicher
|dTPM
|Betriebssystem
|RNUC14LNKU5073H2
|90AS00N1-M00170
|978 €
|NUC 14 PRO AI
|U5-226V
|16 GB
|512 GB
|–
|Win 11 Home NextGen
|RNUC14LNKU5073N2
|90AS00N1-M00100
|1.142 €
|NUC 14 PRO AI
|U5-226V
|16 GB
|512 GB
|Ja
|Win 11 PRO NextGen
|RNUC14LNKU7094H2
|90AS00N1-M00190
|1.272 €
|NUC 14 PRO AI
|U7-258V
|32 GB
|1 TB
|–
|Win 11 Home NextGen Premium
|RNUC14LNKU7094N2
|90AS00N1-M00180
|1.435 €
|NUC 14 PRO AI
|U7-258V
|32 GB
|1 TB
|Ja
|Win 11 PRO NextGen Premium
|RNUC14LNKU9094H2
|90AS00N1-M001A0
|1.566 €
|NUC 14 PRO AI
|U9-288V
|32 GB
|1 TB
|–
|Win 11 Home NextGen Premium
|RNUC14LNKU9094N2
|90AS00N1-M00120
|1.729 €
|NUC 14 PRO AI
|U9-288V
|32 GB
|1 TB
|Ja
|Win 11 PRO NextGen Premium
Technische Eckdaten des Asus NUC 14 Pro AI
|CPU
|Intel Core Ultra 9 Prozessor 288V (32 GB)
|cTDP 30W
|Intel Core Ultra 7 Prozessor 258V (32 GB)
|cTDP 30W
|Intel Core Ultra 7 Prozessor 256V (16 GB)
|cTDP 30W
|Intel Core Ultra 5 Prozessor 228V (32 GB)
|cTDP 30W
|Intel Core Ultra 5 Prozessor 226V (16 GB)
|cTDP 30W
|Chipset
|Integriert
|Grafik
|Integriert – Intel Arc
|RAM
|Integriert – LPDDR5x- 8533 16/32 GB on Chip (abhängig vom CPU-Modell)
|Speicher
|1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, unterstützt 256 GB – 2 TB NVMe SSDs
|WiFi
|Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2×2
|LAN
|1 x Intel 2,5 G LAN
|Integrierter Lautsprecher
|1 x Interner Mono-Lautsprecher mit externem Smart-Verstärker
|Digitale Mikrofone
|1 x Internes digitales Mikrofon
|TPM
|dTPM 2.0 oder TPM 2.0 chip (Optional)
|Interface
|Top I/O
|1 x Fingerabdruck-Modul
|Front I/O
|1 x Ein-/Aus-Taste1 x Copilot-Taste
1 x Thunderbolt 4 (unterstützt DisplayPort 2.1)
2 x USB 3.2 Gen1 Typ-A (5 Gbit/s)
1 x Audio-Buchse (Line-Ausgang/Mikrofoneingang/Kopfhörerausgang)
|Seitliche I/O
|1 x Kensington-Schloss
|Rückseitige I/O
|1 x Thunderbolt 4 (unterstützt DP2.1)2 x USB 3.2 Gen2 Typ-A (10 Gbit/s)
1 x HDMI-Anschluss
1 x 2,5 G RJ45 LAN
1 x DC-Eingang
Hinweis: Unterstützung von drei Displays durch 2x Thunderbolt 4 und 1x HDMI
|Dimension
|130 x 130 x 34 mm (0,5746 liter)
|Gewicht
|0,53 kg
|Anmerkung
|ASUS Corporate Stable Modell
|24/7 Operation
|Power Supply
|20V DC / 19V DC, 6,0 A / 6,32 A 120 W Netzteil
Quelle: Asus
