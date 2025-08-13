Asus ROG NUC (2025): Ein Mini-PC mit Gaming-Ambitionen

Asus bringt mit dem ROG NUC (2025) einen frischen Mini-PC auf den Markt, der sich von anderen Geräten dieser Kategorie absetzen soll. Zunächst einmal ist er mit Maßen von 282 x 187,7 x 56,5 mm (mit integriertem vertikalem Ständer) für einen Mini-PC recht groß geraten. Allerdings gibt es dafür eine Rechtfertigung, den der Rechner soll als kompakter Gaming-PC fungieren. Dafür hat man dann auch ein Dreifach-Lüfter-System und ein Dual-Vapor-Chamber-Design zur Kühlung verbaut.
Der Asus ROG NUC (2025) soll ausreichend Spieleleistung dank seines Intel Core Ultra 9 (Serie 2), einer Grafiklösung der Sorte Nvidia GeForce RTX 5080 und auf bis zu 96 GByte aufrüstbarem DDR5-RAM mit 6.400 MHz bieten. Der Mini-PC kommt auf 3 Liter Volumen. Zu den Schnittstellen zählen im Übrigen neben HDMI 2.1 und DisplayPort 2.1 auch Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 sowie Thunderbolt 4.
Wie es sich für einen Gaming-PC gehört, so ist auch eine anpassbare ARGB-Beleuchtung (Aura Sync) vorhanden, die sich mit weiteren ROG-Accessoires synchronisieren lässt. Käufer des Asus ROG NUC (2025) erhalten drei Monate kostenlosen Zugriff auf die Adobe Cloud als Bonus.
Ein Minuspunkt sind sicherlich die vergleichsweise hohen Preise. Schon die Minimalausstattung kostet 2.218 Euro. Die maximale Ausführung des Asus ROG NUC (2025) wechselt für 3.371 Euro den Besitzer. Für jene Summen gibt es natürlich auch „normale“ Gaming-PCs, die zwar mehr Platz wegnehmen, allerdings auch mehr Leistung bieten.
|Modellbezeichnung
|Artikelnummer
|CPU
|GPU
|RAM
|Speicher
|UVP
|RNUC15JNK9X28AA2
|90AS00I1-M00090
|ARL-HX 55W (U9 275HX)
|NVIDIA GeForce RTX 5080
|16 GB x 2
|2 TB
|3.371 EUR / CHF
|RNUC15JNK9X389A2
|90AS00I1-M000C0
|ARL-HX 55W (U9 275HX)
|NVIDIA GeForce RTX 5070Ti
|16 GB x 2
|1 TB
|2.610 EUR / CHF
|RNUC15JNK9X489A2
|90AS00I1-M002Y0
|ARL-HX 55W (U9 275HX)
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|16 GB x 2
|1 TB
|2.621 EUR / CHF
|RNUC15JNK7X569A2
|90AS00I1-M00300
|ARL-HX 55W (U7 255HX)
|NVIDIA GeForce RTX 5060
|8 GB x 2
|1 TB
|2.218 EUR / CHF
ASUS ROG NUC (2025)
|Betriebssysteme
|Windows 11 Home
|CPU
|Intel Core Ultra 9 Prozessor 275HX 2,7 GHz
|Intel Core Ultra 7 Prozessor 255HX 2,4 GHz
|(36 MB Cache, bis zu 5,4 GHz, 24 Kerne, 24 Threads; Intel AI Boost NPU bis zu 13 TOPS, cTDP 45 – 75 W)
|Chipset
|Intel Chipset HM870
|Integrierte Grafik
|Intel GPU
|dedizierte Grafikkarte
|NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU
|NVIDIA GeForce RTX5070Ti Laptop GPU
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
|(150 + 25 W) DynamicBoost 16 GB GDDR7
|(115 + 25 W) DynamicBoost 12 GB GDDR7
|(100 + 15 W) Dynamic Boost
8 GB GDDR7
|Dynamic Boost
8 GB GDDR7
|RAM
|2 x DDR5 – 6400 CSO-DIMM slots
Maximale Kapazität: 96 GB (Unterstützt Dual-Channel-Speicher)
|Speicher
|1 x PCIe 5.0 NVMe M.2 slot verfügbar
1 x PCIe 4.0 NVMe M.2 slot verfügbar
|Drahtloses Netzwerk
|Intel Killer WiFi 7 BE1750x (Gig+),
Bluetooth 5.4 Wireless-Karte (Die Bluetooth-Version® kann sich je nach Betriebssystemversion ändern.)
|LAN
|Intel Ethernet Controller E3100G, 2,5 G
|Audio
|ALC3251
|TPM
|Firmware TPM
|HDMI CEC
|Ja, 2 Anschlüsse auf der Rückseite
|Front-Anschlüsse
|2 x USB 3.2 Gen2 Typ-A1 x USB 3.2 Gen2 Typ-C
1x 3,5-mm-Combo-Audiobuchse
|Anschlüsse hinten
|1 x Thunderbolt 4 Typ-C mit DisplayPort 2.14 x USB 3.2 Gen 2 Typ-A
2 x HDMI 2.1 FRL
2 x DP 2.1
1 x RJ45 LAN
1 x DC-Eingang
|Stromversorgung
|Netzteil erfüllt DOE Level VI, Wirkungsgrad > 88 % 19,5 VDC, 16,9 A, 330 W Netzteil
|Dimensionen
|282,4 mm x 187,7 mm x 56,5 mm (Unterseite: 146 mm)
|Gewicht
|3,12kg
|Paket
|Abmessungen: 370 x 258 x 190 mm / Gewicht: 5,86 kg inklusive System
|Orientierung
|Vertikal nur mit integriertem Standfuß
|Zubehör
|Netzteil + Netzkabel; Sicherheitsinformationen; regulatorische Beilage; Garantiekarte
|Design
|Werkzeugloses Design für schnelle Integration
Quelle: Asus
