Asus ROG stellt ein NUC für Gamer vor

Asus hat unter seiner Marke ROG (Republic of Gamers) ein NUC speziell für Gamer vorgestellt. So sind derartige Mini-PCs üblicherweise im Bereich der Grafikleistung eher schwach auf der Brust. Das will man bei diesem Modell vermeiden und verbaut wahlweise mobile Nvidia GeForce RTX 4060 oder auch 4070 im Inneren des Gehäuses mit 2,5 Litern Volumen. Als Prozessoren dienen wahlweise Intel Core Ultra 7 oder Core Ultra 9.

Anzeige

In Sachen RAM kann das Asus ROG NUC bis zu 64 GByte (2x 32 GByte) DDR5-RAM mit 5.600 MHz fassen. Drei M.2-NVMe-Slots (PCIe 4.0) stehen für den Speicherplatz zur Verfügung. Als Anschlüsse nennt Asus extern auch noch Thunderbolt 4 / USB-C-Anschluss (auch zur Aufladung externer Geräte) viermal USB mit 10 Gbps und zweimal USB 2.0. Dank Asus Aura Sync lässt sich die RGB-Beleuchtung des NUCs mit anderen Gaming-Produkten von ROG synchronisieren.

Das Asus ROG NUC misst 180 x 270 x 50 mm. Da ist der vertikale Standfuß bereits eingerechnet. Im Handel sind die verschiedenen Ausstattungsvarianten des Mini-PCs für Spieler bereits zu haben. Preislich geht es ab stolzen 1.928 Euro los. Dann sind ein Intel Core U7, die GeForce RTX 4060, 8 GByte DDR5-RAM und 512 GByte Speicherplatz verbaut.

Entsprechend lohnt sich das Asus ROG NUC wohl nur für Gamer mit Platzproblemen. Sonst empfiehlt sich eher die Zusammenstellung eines regulären Gaming-PCs.

Quelle: Asus